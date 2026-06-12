Funcionarios iraníes y estadounidenses manifestaron este viernes que la firma de un acuerdo de paz en Oriente Medio se encuentra más cerca que nunca, visión apoyada por Pakistán, el último mediador en el conflicto.

Tras semanas de negociaciones y anuncios que cayeron en saco roto, los principales actores de este conflicto se muestran ahora confiados, aunque la versión publicada por los medios iraníes sobre lo acordado difiere de la difundida por Washington.

"Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará", indicó el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, en la televisión estatal.

"Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas", añadió.

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Abás Araqchi

El ministro afirmó que el proyecto de acuerdo preveía el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz.

Asimismo, acusó a Israel de tratar de "hacer fracasar" las negociaciones de paz con Washington.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, principal negociador en el conflicto, se mostró igualmente optimista: "La paz nunca ha estado tan cerca como hoy", dijo.

Firma a distancia

Un alto funcionario de la Casa Blanca estimó en un "80%-85%" la probabilidad de un acuerdo que dé paso a un periodo de 60 días de conversaciones técnicas. "Aún no se ha cruzado la línea de meta", afirmó.

Suiza ya se ha ofrecido a ser sede de la eventual firma del acuerdo de paz. Sin embargo, Teherán dijo que la rúbrica se hará "a distancia".

Los mercados acogieron el viernes este optimismo, con el precio del petróleo por debajo de los 90 dólares el barril.

Trump, que ya ha anunciado 39 veces un acuerdo inminente, según un recuento de la CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta guerra mal vista entre los estadounidenses a las puertas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El republicano publicó un mensaje en su red social Truth Social: "Los términos (del acuerdo) que Irán ha filtrado a los medios mentirosos no tienen NADA que ver con los términos que acordamos por escrito".

"Son gente sin honor. Con ellos es imposible negociar de buena fe".

Dilución del uranio

Imagen de archivo. Autoridades de Irán supervisan proyectos de producción de uranio.

La agencia de noticias iraní Mehr había publicado anteriormente lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos, con condiciones tales como el mantenimiento del control sobre el estrecho de Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo de 24 mil millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Por su parte, Washington presentó una versión del texto totalmente diferente, según la cual el eventual acuerdo contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos,así como el "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y la dilución del uranio enriquicido iraní por parte de Estados Unidos.

Pero Araqchi aseguró el viernes que este proceso de empobrecimiento del uranio se va a hacer en territorio iraní.

Diluir el uranio a un nivel inferior al 5%, lejos del 90% necesario para fabricar la bomba nuclear, permitiría alejar considerablemente la amenaza de un enriquecimiento con fines militares.

Teherán niega que su programa nuclear tenga fines armamentísticos, como aseguran Estados Unidos e Israel.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

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