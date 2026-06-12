Una incidencia en el sistema técnico ha dejado parado momentáneamente en la pista al avión en el que el papa tiene que viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice ha regresado a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado por el rey, que subió al aparato.
El avión tenía que despegar a las 15:20 horas (13:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por la duración de los últimos actos.
Posteriormente, el comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.
El comandante indicó a los pasajeros que el aparato está siendo remolcado para colocarlo contra el viento, es decir le están dando la vuelta a la aeronave "para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola".
"Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo", indicó el comandante a los pasajeros.
El rey Felipe VI, que había abandonado la pista tras despedir al papa en la escalerilla, ha vuelto al conocer la incidencia y ha subido al avión, tras lo que ambos han bajado y han ido juntos hasta la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.
También se han bajado del avión algunos de los cardenales que acompañan al Papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.
Mientras, los asistentes del vuelo están sirviendo agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano que permanece en el aparato.
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