El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este sábado el que calificó de "robo y secuestro" por parte de Estados Unidos de "un nuevo buque privado" que transportaba crudo venezolano, el segundo petrolero confiscado en menos de dos semanas por el país norteamericano en el mar Caribe, donde mantiene un despliegue militar.

En un comunicado, el Ejecutivo chavista calificó el hecho como un acto de "piratería" y denunció también la "desaparición forzada" de la tripulación.

El país suramericano advirtió que "estos actos no quedarán impunes" y que ejercerá "todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los Gobiernos del mundo".

"El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado", afirmó.

Caracas agregó que el derecho internacional "se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder".

El Gobierno de EE.UU. confirmó este sábado que interceptó un petrolero en aguas internacionales del Caribe, el cual, según medios, ondeaba una bandera panameña.

"En una operación al amanecer de hoy, 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado recientemente en Venezuela", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X.

Según Noem, EE.UU. "continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región": "Los encontraremos y los detendremos", agregó en la publicación, que incluye un video con imágenes desclasificadas de la operación.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo.

La operación fue reportada originalmente por medios como The New York Times, que confirmó que el barco detenido se llama Centuries y no forma parte de la lista de petroleros sancionados por EE.UU., según un funcionario estadounidense y dos fuentes de la industria de petróleo venezolana.

El rotativo indica que el buque pertenece a una empresa petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

Trump ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

En este contexto, Irán ofreció a Venezuela su cooperación "en todos los ámbitos" para enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de EE.UU., según dijo este sábado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, tras una llamada con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

El pasado miércoles, Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene previsto celebrar el próximo martes 23 por la tarde un encuentro para tratar la situación sobre el país suramericano, según confirmó a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

