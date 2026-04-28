¿Europa y EEUU se dirigen hacia el divorcio?

La Fuerza Aérea de EE.UU. se instaló en Lakenheath, en Gran Bretaña, en 1948. La base aérea de Ramstein se estableció en Alemania a principios de la década de 1950. Hoy en día hay más de cuarenta bases militares estadounidenses en Europa, que albergan a unos 85.000 soldados.

Pero nada dura para siempre. Y, por primera vez en mi vida, es concebible que la presencia militar estadounidense en Europa llegue a su fin.

El motivo de irritación del momento es la guerra en Irán. La renuencia europea —y el rechazo ocasional— a permitir que EE.UU. utilice sus bases europeas para misiones en Irán ha enfurecido a Donald Trump, quien ha tildado a los europeos de "cobardes" y ha calificado a la OTAN de "tigre de papel". Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU., ha preguntado abiertamente por qué EE.UU. se molesta en mantener bases en Europa si no puede usarlas cuando llega la hora de la verdad.

Se cree que la administración Trump está contemplando una lista de represalias para los aliados europeos que se impondrán cuando termine la guerra con Irán. Entre las ideas que se barajan se incluyen expulsar a España de la OTAN y retirar el reconocimiento de la soberanía británica sobre las islas Malvinas.

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Sin embargo, lo que la administración Trump quizá no termina de comprender del todo es que la furia es mutua. Los políticos europeos se quejan amargamente —a veces públicamente— de que EE.UU. haya iniciado una guerra mal concebida e ilegal sin consultar a sus aliados de la OTAN. La confianza europea en el liderazgo estadounidense también se encuentra en su nivel más bajo de la historia, lo cual es comprensible cuando el comandante en jefe del país publica imágenes de sí mismo en las que se presenta como una especie de Jesús y amenaza con borrar de la faz de la tierra a toda una civilización.

La guerra con Irán también se produce tras un año en el que EE.UU. ha impuesto aranceles a sus aliados europeos y ha amenazado con invadir Groenlandia, lo que abre la inquietante posibilidad de que soldados europeos acaben luchando contra estadounidenses. Una encuesta de Politico —una organización estadounidense de periodismo político— realizada a principios de este mes mostró que en España, Italia, Francia y Alemania ahora hay más personas que consideran a EE.UU. una amenaza que un "aliado cercano". Pedro Sánchez, el primer ministro español, ha revitalizado su fortuna política con su llamativa condena de la política exterior estadounidense. Incluso los líderes de aliados acérrimos de EE.UU., como Polonia y Alemania, están cuestionando abiertamente el liderazgo de Washington.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la presencia de EE.UU. en Europa ha sido un "imperio por invitación". Pero algunos europeos se sienten cada vez más tentados a retirar la invitación.

Entonces, ¿quién perdería más —EE.UU. o Europa— si se redujera la presencia militar estadounidense en Europa?

Para los estadounidenses, eso dependería en gran medida de si EE.UU. todavía quiere proyectar su poder en Europa, el Medio Oriente y África. A pesar de las posturas políticas en ambos lados del Atlántico, la realidad es que EE.UU. ha estado utilizando intensamente sus bases europeas durante la guerra actual. El piloto estadounidense que fue derribado sobre Irán y rescatado probablemente había despegado de Lakenheath.

Si EE.UU. pudiera estar seguro de que nunca volverá a necesitar esas bases europeas, sin duda podría cerrarlas. Pero dada la frecuencia de las intervenciones militares estadounidenses en el Medio Oriente (así como en los Balcanes) en las últimas décadas, resulta precipitado suponer que la actual guerra con Irán será la última intervención de este tipo. Las compras europeas de armamento y otros productos estadounidenses también están implícitamente vinculadas a una garantía de seguridad continua de EE.UU. para Europa. Conforme crecen las dudas sobre ese compromiso, la tendencia a "comprar lo europeo" está cobrando impulso.

Prescindir de los estadounidenses también implicaría grandes riesgos para Europa. Rusia sigue librando una guerra en Ucrania. Y Donald Tusk, primer ministro de Polonia, ha advertido que Rusia podría atacar territorio de la OTAN en cuestión de meses. Advertencias similares —expresadas en años, en lugar de meses— han llegado de líderes políticos en Berlín y Londres. Como señaló Tusk, hay crecientes dudas sobre si un EE.UU. encabezado por Trump respetaría la cláusula de defensa mutua de la OTAN.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha advertido que, en la actualidad, Europa no puede defenderse de Rusia sin la ayuda de EE.UU. Se ha convertido en la cara visible de los esfuerzos europeos por mantener contento a Trump a toda costa.

Algunos líderes europeos son más optimistas que Rutte sobre la capacidad del continente para defenderse. Señalan que el desempeño militar de Rusia en Ucrania no ha sido precisamente brillante. Aun así, es un hecho ampliamente reconocido que Europa depende actualmente de EE.UU. para obtener las capacidades militares que resultarían fundamentales en cualquier conflicto. Entre ellas se incluyen las defensas aéreas, los recursos de inteligencia y los aviones de transporte pesado que se necesitarían para trasladar rápidamente a las tropas al frente. Cubrir estas carencias podría llevar muchos años. La estructura de mando de la OTAN también se basa en el liderazgo de EE.UU.

Por todas estas razones, la mayoría de los líderes europeos siguen siendo extremadamente cautelosos a la hora de llevar a cabo sus fantasías al estilo de Realmente amor, es decir, decirle al presidente de EE.UU. que se vaya al diablo. Al mismo tiempo, cabe destacar que las fantasías de venganza contra Europa, que actualmente circulan en la administración Trump, en realidad no incluyen el cierre total de las bases estadounidenses en Europa. Las dos orillas del Atlántico parecen comprender que, por ahora, están atrapadas en un matrimonio infeliz.

Tanto para EE.UU. como para Europa, un divorcio formal todavía parece un paso demasiado grande. Pero ambas partes están diciendo y haciendo cosas que no se pueden olvidar ni retirar fácilmente. En una alianza, como en un matrimonio, esa es una situación peligrosa.

(Gideon Rachman. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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