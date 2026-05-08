La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo estable en el 4.3 % en abril, cuando se crearon 115,000 puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban una creación de unos 65,000 empleos, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

El aumento registrado en el cuarto mes del año se debió a ganancias en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista, indicó el BLS en su informe.

En total, el número de desempleados en abril se situó en unos 7.4 millones, un aumento con respecto a los más de 7.2 millones registrados en el mes anterior.

Los adolescentes (14.4 %) y los afroamericanos (7.3 %) se mantienen como los más afectados por el desempleo.

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La tasa de desocupación aumentó para los hispanos (5 %) y disminuyó ligeramente entre los asiáticos (3.3 %) y las mujeres adultas (3.9 %).

El sector sanitario añadió 37,000 empleos, impulsado por aumentos en las áreas de enfermería y la atención en residencias (15,000) y en los servicios médicos a domicilio (11,000).

En los 12 meses anteriores, la salud creó un promedio mensual de 32,000 empleos.

El empleo en el sector de transporte y almacenamiento aumentó en 30,000 puestos en abril, lo que refleja un incremento en el número de mensajeros y repartidores (38,000). Sin embargo, la creación de puestos en esta área sigue 105,000 puestos por debajo de su máximo de febrero de 2025, según el BLS.

Además, el comercio minorista añadió 22,000 empleos el mes pasado. La contratación aumentó en los clubes de almacén, grandes superficies y otros comercios de mercancías generales (18,000), así como en los establecimientos de materiales de construcción, equipos de jardinería y suministros (13,000).

Estos incrementos se vieron parcialmente compensados ​​por la pérdida de empleos en los grandes almacenes (7,000) y en los minoristas de productos electrónicos y electrodomésticos (2,000).

El empleo en el sector de la información también mantuvo su tendencia a la baja en abril, con una pérdida de 13,000 puestos.

Las telecomunicaciones perdieron 3,000 empleos, una tendencia a la baja registrada también en las industrias cinematográficas y de grabación de sonido, donde se destruyeron 6,000 puestos, y entre los proveedores de infraestructura informática, procesamiento de datos, alojamiento web y servicios relacionados, con una caída de 4,000.

En conjunto, el empleo en el área de la información se redujo en 342,000 puestos, o un 11 %, desde su último máximo en noviembre de 2022.

El empleo federal siguió disminuyendo, tras perder 9,000 puestos este mes, en sintonía con los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump por reducir el tamaño de la Administración Central.

Desde que alcanzó su máximo en octubre de 2024, el empleo federal se ha reducido en 348,000 puestos, o un 11.5 %.

Durante el cuarto mes de 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la minería, la explotación de canteras y extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura, el comercio mayorista, las actividades financieras, los servicios profesionales y empresariales, y el ocio y hostelería, entre otros servicios.