El voto latinoamericano podría ser decisivo para formar gobierno en España tras las elecciones generales del 29 de noviembre si el resultado es ajustado entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, ya que puede desplazar dos o tres escaños.

En la actualidad hay unos dos millones de personas que nacieron en Latinoamérica, residen en España y tienen la nacionalidad española, por lo que pueden votar para elegir a los parlamentarios de Congreso y Senado, explica a EFE el investigador uruguayo del grupo de Periodismo, Comunicación Política y Democracia de la Universidad de Navarra (España) Enrique Borba-Romanelli.

Y ese electorado de origen latinoamericano podría determinar el sentido de un futuro gobierno con su voto "si la elección es muy ajustada" entre los partidos de la izquierda y los de la derecha.

Coautor del estudio 'El electorado latinoamericano en España', el investigador precisa que el estudio forma parte de la tesis doctoral que desarrolla en torno al voto latinoamericano en las elecciones generales españolas.

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Las conclusiones se extraen del análisis de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en cuanto al comportamiento político declarado en 2026, que se complementa con una proyección a partir de los resultados de las elecciones de 2023.

Entonces, los conservadores y la extrema derecha no alcanzaron, aunque la rozaron, la mayoría absoluta que pronosticaban las encuestas. Los socialistas y otros partidos de izquierdas pudieron seguir en el poder, gracias también a pactos con nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

Por un diferencia muy ajustada, precisa el investigador, se entiende que haya "una ventana de entre el 2,5 y el 4 por ciento" de apoyo electoral entre bloques, un escenario en el que el voto latinoamericano podría ser "definitivo" porque puede dar a un partido hasta tres parlamentarios más.

"En las últimas elecciones generales (2023), dos o tres escaños te daban una coalición de gobierno diferente", recuerda Borba-Romanelli, que reside en la ciudad española de Logroño desde hace varios años.

La exclusión simbólica del voto latinoamericano

Asegura que el CIS revela que quienes han nacido en Latinoamérica y tienen la nacionalidad española se autoubican de forma mayoritaria en posiciones de derecha.

Sin embargo, aseguran votar más al Partido Socialista (PSOE), que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que conlleva que "la ideología declarada no está prediciendo el voto final".

"Esta brecha abre una oportunidad para los partidos políticos que, a través de la comunicación electoral, podrían movilizar el voto para un lado u otro y atraerlo a sus filas", explica.

No obstante, la importancia que tiene la comunicación política para movilizar este voto contrasta con los resultados de otro estudio realizado por Borba-Romanelli, 'La exclusión simbólica del voto latino en España: las campañas electorales del PP (Partido Popular) y PSOE'.

Este estudio, que analiza la comunicación electoral de los partidos políticos mayoritarios en España entre 2015 y 2023, refleja que, "desde las cuentas oficiales (de redes sociales), solo se han realizado dos vídeos, marginales y de poca difusión, que interpelaban al voto latinoamericano, ambos del PP" (conservador).

En su opinión, este escaso llamamiento de los partidos al voto latinoamericano causa un efecto de "pez que se muerde la cola".

"Los partidos no interpelan al voto latinoamericano, entonces, no se moviliza, y si no se moviliza, no es decisivo", deduce el investigador uruguayo. En resumen, la política española "no interpela al voto latino y no lo activa como sujeto electoral".

Esta situación se evidencia en su investigación 'Democracia de nicho', que ha analizado los debates entre los candidatos a presidente del Gobierno televisados entre 1993 y 2023, en los que se omite por completo al electorado latinoamericano.

"Solo un partido, Ciudadanos, hizo una mención al voto de este colectivo como sujeto de derecho", apuntó sobre esa fuerza política liberal, que llegó a tener 57 de los 350 diputados del Congreso en abril de 2019, pero hoy es extraparlamentaria.

Sergio Jiménez Foronda

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