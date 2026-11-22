Al menos una persona murió y cinco resultaron heridas este domingo tras ataques ucranianos contra las regiones fronterizas rusas de Briansk y Bélgordo, según las autoridades locales.

"En la localidad de Grinevochka del distrito de Pogarski un dron kamikaze atacó un automóvil civil en movimiento y murió el conductor de 50 años", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk.

A su vez, el departamento de prensa del Gobierno de Bélgorod informó en MAX de que "cinco personas, incluyendo a un menor de edad, resultaron heridas" tras ataques de drones ucranianos.

Según las autoridades, la menor de edad, una niña de 13 años, fue ingresada en el hospital pediátrico regional.

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Las zonas fronterizas rusas son atacadas a diario por drones de corto alcance ucraniano, que causan gran cantidad de bajas en la población civil.

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