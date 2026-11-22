Haití busca incorporar elementos del modelo penitenciario de El Salvador a su sistema de cárceles, incluida la construcción de nuevas prisiones y cambios en aspectos de su sistema judicial, según confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, tras una visita al país centroamericano.

El funcionario haitiano visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad construida durante el Gobierno de Nayib Bukele, en el marco de una misión de cooperación que busca conocer las estrategias aplicadas contra las pandillas y el crimen organizado.

Pélissier viajó a El Salvador los días 16 y 17 de noviembre por mandato del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para participar en una conferencia internacional sobre Estado y democracia y sostener encuentros relacionados con la seguridad y el sistema penitenciario.

Entre los aspectos que Haití pretende tomar como referencia figuran el modelo carcelario salvadoreño, la adaptación de las leyes haitianas, la capacitación de jueces de los polos judiciales y la construcción de una prisión moderna, según la información publicada por el periódico haitiano Le Nouvelliste.

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Haití contempla construir tres nuevas cárceles

La cooperación entre ambos países contempla la construcción de tres centros penitenciarios en Haití, según reportó Associated Press (AP), que informó que el acuerdo involucra a una empresa salvadoreña y otra haitiana.

El ministro Pélissier indicó que la construcción de la primera instalación comenzaría próximamente y que el proyecto se ejecutaría con rapidez. Sin embargo, no se han divulgado detalles sobre el costo de las obras, su financiamiento, la capacidad de los recintos ni el papel que asumiría El Salvador en su administración.

La iniciativa se plantea en medio de la crisis del sistema penitenciario haitiano, marcado por la sobrepoblación, las deficiencias de infraestructura y los ataques de bandas armadas contra centros de reclusión ocurridos en 2024.

El CECOT, referente de la política de seguridad de Bukele

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, El Salvador, fue inaugurado en 2023 como parte de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

La prisión de máxima seguridad se convirtió en uno de los principales símbolos de la estrategia salvadoreña contra las estructuras criminales, que incluye detenciones masivas y un régimen de excepción prolongado.

El modelo, sin embargo, ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y presuntos abusos contra personas encarceladas.

La visita del ministro haitiano y la intención de utilizar la experiencia salvadoreña como referencia abren interrogantes sobre cuáles medidas serán trasladadas al sistema de Haití, qué cambios legales se impulsarán y bajo qué mecanismos se garantizarán los derechos de las personas privadas de libertad.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado el contenido completo de los acuerdos ni los detalles operativos y financieros de los proyectos penitenciarios anunciados.

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