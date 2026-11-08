El recién reelegido senador por Georgia Jon Ossoff se impuso en un sondeo sobre las preferencias para la candidatura presidencial demócrata de 2028 realizado durante la convención progresista Crooked Con, celebrada este fin de semana en Washington.

Ossoff obtuvo el 38,4 % de los apoyos, seguido de lejos por la congresista progresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, con el 16,6 %, y el exsecretario de Transportes Pete Buttigieg, con el 13,9 %.

Más rezagados quedaron los gobernadores de Illinois, JB Pritzker, con el 4,4 %, y de Kentucky, Andy Beshear, con el 3,8 %.

La Crooked Con reúne a políticos demócratas y activistas progresistas, aunque no es una convención oficial del Partido Demócrata.

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Ossoff, de 39 años y senador por Georgia desde enero de 2021, logró con holgura un segundo mandato en las elecciones legislativas del pasado martes, en las que los demócratas arrebataron a los republicanos el control del Congreso en un contexto de descontento con la Administración de Donald Trump.

Su juventud, su capacidad de comunicación y su éxito electoral en un estado muy disputado lo han situado entre las figuras emergentes del Partido Demócrata, aunque no ha anunciado su intención de competir por la Presidencia.

Durante esta semana electoral, el senador también ha encabezado los mercados de predicción de Kalshi y Polymarket para la candidatura presidencial demócrata de 2028, por delante de Ocasio-Cortez y del gobernador saliente de California, Gavin Newsom.

Ossoff, respaldado por Obama, “parece un Kennedy” se ha dicho al ser comparado con el expresidente fallecido, al despuntar como el favorito en las casas de apuestas como candidato a la presidencia en las próximas elecciones.

Mamdani popular, pero impedido de ser candidato

Aunque el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado notoriedad nacional y cuenta con una creciente proyección dentro del Partido Demócrata, tiene un impedimento constitucional para aspirar a la presidencia de Estados Unidos: nació en Uganda, no en territorio estadounidense, y adquirió la ciudadanía mediante naturalización en 2018.

El artículo II, sección 1, de la Constitución establece que el presidente debe ser ciudadano estadounidense por nacimiento (natural born citizen), tener al menos 35 años y haber residido en el país durante 14 años.

Aunque Mamdani cumplió el requisito de edad en octubre de 2026, no reúne la condición de ciudadanía por nacimiento. En una entrevista con ABC News, preguntado sobre si modificaría la Constitución para poder competir por la Casa Blanca, respondió que no y afirmó: «Creo que la Constitución está bien tal como está».

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