La junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta.

La propuesta fue aprobada por algo más de un 75 % del accionariado a pesar de la oposición de algunos de los principales accionistas institucionales.

El consejo de administración de Tesla, que ha sido acusado en el pasado de falta de independencia, permitió a Musk, que controla en estos momentos el 15 % de las acciones, votar la propuesta.

En los últimos días, los directores de Tesla montaron una campaña a favor de Musk y la presidenta del consejo de administración, Robyn Denholm, advirtió a los accionistas que Musk podría abandonar la empresa si no se le concedía el billón de dólares en acciones.

La propuesta aprobada establece compensar a Musk por cada uno de los 12 objetivos establecidos y que, en conjunto, implicará la entrega de opciones sobre acciones valoradas en estos momentos en un billón de dólares.

De alcanzar todos los objetivos, Musk pasaría a tener más del 25 % del accionariado de la compañía, lo que le daría la capacidad de controlarla.

El propio empresario afirmó el pasado 22 de octubre que necesitaba el control de la empresa para construir un "enorme ejército robótico" con el humanoide Optimus.

"No me siento cómodo construyendo ese ejército de robots si no tengo al menos una fuerte influencia", explicó.

Precisamente nada más anunciarse la aprobación de la histórica compensación, Musk apareció sobre el escenario instalado en la sede de Tesla en Austin (EE.UU.) entre los gritos de "Elon, Elon" de los asistentes, y acompañado de un robot Optimus que bailaba al ritmo de la música.

Musk, tras agradecer al consejo de administración la aprobación de su compensación, dijo que Tesla iniciará "no un nuevo capítulo sino un nuevo libro" con Optimus.

El empresario adelantó que será el "mayor producto de la historia", sobrepasando a los teléfonos móviles y anunció que se establecerá una línea de montaje en la planta de automóviles de Fremont, en California, para fabricar un millón de Optimus al año, y otra en Austin con capacidad para 10 millones de unidades.

Aunque Optimus todavía está en fase de desarrollo y no tiene ninguna aplicación real, Musk dijo que prevé que habrá miles de millones de unidades en el futuro que serán capaces de erradicar la pobreza del mundo.

El empresario también afirmó que Tesla es la única empresa preparada para lograr estos objetivos.

"Tesla ya es el mayor fabricante de robots del mundo porque cada vehículo es un robot", dijo para añadir que "Optimus es un robot con brazos y piernas en vez de un robot con ruedas".

El billón de dólares de Musk: el presupuesto de Defensa de EEUU y superior a muchos PIB

¿Y cuánto es un billón de dólares?. Estas son algunas de las comparaciones:

– En mayo de 2025, el Plan de Trump para Defensa, divulgado por la Casa Blanca, que suponía un aumento del 13 % en el presupuesto del Departamento de Defensa, ascendía a 1,01 billones de dólares.

– Muchos países de la UE no llegan al billón de dólares en su Producto Interior Bruto PIB) anual (según el Banco Mundial en 2024).

– El PIB español es de 1,72 billones y las cifras más cercanas, por encima es la de Países Bajos (1,27 billones) y por debajo el de Polonia (914.000 millones).

– Un billón de dólares es la cantidad de gastos que había que recortar en Estados Unidos, según afirmó el presidente de EE.UU., Donald Trump.

– La deuda pública bruta de España en 2024 se sitúa aproximadamente 1,753,5 billones de dólares.

– En septiembre de 2025, se publicó el valor de las reservas de oro del Tesoro de Estados Unidos, que superaron el 29 de septiembre el billón de dólares.

– Un misil Tomahawk, que Ucrania quiere comprar a Estados Unidos para contrarrestar el alcance de los misiles rusos, cuesta cada uno 2 millones de dólares. Se podrían comprar entonces 500.000 misiles

– A nivel mundial, el gasto en investigación y desarrollo (I+D) ascendió a 2,8 billones de dólares en 2023

– El mercado mundial de viajes por internet superará el billón de dólares en 2030.

– El presupuesto de la UE para 2025 aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo fue en torno a los 199.400 millones de euros. Harían falta más de 5 años para igualarlo.

– En 2023, la Unión Europea (UE) en su conjunto (instituciones y Estados miembros) destinaron en Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA, es decir, cooperación internacional), unos 95.900 millones de euros. Serían necesarios más de diez años para alcanzarlo.

– El presupuesto solicitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para 2024 es de 21.000 millones de francos suizos, aproximadamente 23.290 millones de dólares. No se alcanza el billón ni en 47 años.

– ACNUR estima que sus necesidades de financiación para 2025 son de 10.600 millones de dólares. Se tardarían 94 años en alcanzar la cifra.

– Y la remodelación del estadio Santiago Bernabéu le costó al Real Madridd 1.828,5 millones de euros (2.112,73 millones de dólares). Se podrían construir más de 470 estadios.

