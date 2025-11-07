Varias personas cayeron enfermas tras la llegada de un paquete sospechoso a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense, cerca de Washington, que obligó a evacuar uno de los edificios del complejo militar.

"Varias personas comenzaron a encontrarse mal después de que se abriese el paquete" este jueves por la noche, informó la base militar en un comunicado remitido a medios estadounidenses, que no especifica cuántas personas están afectadas.

El paquete contenía "un polvo blanco desconocido", según adelantó la CNN, y, aunque la unidad de materiales peligrosos que se trasladó hasta el lugar no detectó nada peligroso en una prueba inicial, la investigación continúa abierta.

Los afectados fueron atendidos por el personal médico de la Base Andrews, que determinó que se encontraban estables y les dio el alta, mientras que el edificio donde se abrió el paquete fue evacuado y acordonado por precaución.

Según la información de la CNN, el personal a cargo de la investigación está examinando "propaganda política" que se incluía en el paquete.

La Base Andrews es el complejo desde el cual el presidente de EE.UU. y otros funcionarios de alto nivel entran y salen de Washington en sus traslados oficiales.