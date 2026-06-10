El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutarán nuevos ataques contra objetivos estratégicos en Irán durante la noche, endureciendo el discurso de Washington en medio de una creciente confrontación militar que amenaza con desestabilizar aún más Oriente Medio.

EE. UU. anuncia una nueva ofensiva militar

Durante declaraciones ofrecidas en Washington, Hegseth sostuvo que Estados Unidos actuará "con fuerza" contra instalaciones consideradas clave dentro del territorio iraní, en consonancia con las advertencias realizadas horas antes por el presidente Donald Trump.

Las afirmaciones se producen después de que Trump asegurara que su administración responderá con contundencia si fracasan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Teherán, en un contexto marcado por enfrentamientos militares directos y una elevada tensión en el estrecho de Ormuz.

Según medios internacionales, el mandatario estadounidense reiteró que su país busca un entendimiento con Irán, aunque advirtió que la opción militar continúa sobre la mesa mientras persistan las hostilidades y los desacuerdos sobre el programa nuclear iraní.

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Crisis regional y aumento de la presión sobre Teherán

Escalada tras incidentes en el estrecho de Ormuz

En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se observan embarcaciones navegando en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. (Foto de AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP)

La nueva advertencia llega después de varios días de intercambio de acciones militares entre ambos países, desencadenadas tras el derribo de un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, incidente que Washington atribuye a Irán y que motivó una respuesta militar considerada "proporcional" por la Casa Blanca.

Desde entonces, la confrontación ha incluido ataques estadounidenses contra infraestructura iraní y represalias mediante el lanzamiento de misiles contra posiciones de Estados Unidos en varios países del Golfo, incrementando el riesgo de una expansión regional del conflicto.

Mercados y diplomacia bajo presión

La crisis también mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el transporte mundial de petróleo.

Mientras continúan los contactos diplomáticos impulsados por mediadores regionales, las declaraciones de Trump y Hegseth reflejan un endurecimiento de la posición estadounidense, aunque la administración insiste en que aún considera posible una salida negociada si Irán acepta limitar definitivamente sus capacidades nucleares.

La confrontación entre Washington y Teherán atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, con intercambios militares directos y un deterioro acelerado de los canales diplomáticos.

(Con informaciones delas agencias EFE y AFP)

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