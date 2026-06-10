El cofundador de Microsoft, Bill Gates, negó el miércoles tener conocimiento sobre conductas delictivas de Jeffrey Epstein y haber "victimizado" a nadie, al declarar en el Congreso de Estados Unidos sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual.

El nombre del multimillonario figura en los documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de Epstein con prominentes personalidades.

"Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie", dijo Gates en el testimonio preparado para declarar a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicado en su sitio web personal.

El financiero neoyorquino fue hallado muerto en su celda de prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. En 2008 había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo -un trabajo importante- del comité para encontrar justicia para las víctimas", dijo Gates a periodistas a su llegada al Capitolio. No respondió más preguntas.

La comisión citó a Gates luego de que documentos difundidos por el Departamento de Justicia suscitaran nuevas preguntas sobre sus contactos con Epstein.

Un portavoz de Gates dijo a la AFP que el multimillonario saludaba la oportunidad de comparecer ante Congreso, y subrayó que nunca había sido testigo ni había participado en las actividades ilegales de Epstein.

Los archivos del caso incluyen un borrador de correo electrónico aparentemente escrito por Epstein en 2013 en el que menciona relaciones extramatrimoniales de Gates.

En el mensaje, que al parecer no llegó a enviarse, el delincuente sexual se jactaba de haber ayudado a "Bill" a conseguir medicamentos para "remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas".

En febrero, Gates declaró ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un "enorme error". Gates reconoció en esa ocasión dos aventuras, pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein.

Otras figuras de alto perfil ya han comparecido ante el comité, entre ellas Bill e Hillary Clinton, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.