Trump afirma EEUU 'no necesita nada' de México ni de Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a sembrar incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) al asegurar que su país "no necesita nada" de sus dos socios comerciales y dejar abierta la posibilidad de no renovar el acuerdo durante el proceso de revisión previsto para este año.

Durante una comparecencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que tanto México como Canadá dependen más del mercado estadounidense que Estados Unidos de sus economías, por lo que reclamó un trato más favorable para Washington en las negociaciones.

Aunque expresó reservas sobre la continuidad del TMEC, Trump insistió en que el acuerdo firmado durante su primer mandato representa una mejora respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), al que volvió a calificar como "el peor acuerdo de la historia".

El TMEC sustituyó en 2020 al Nafta y regula gran parte del intercambio comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Su mecanismo de revisión periódica fue concebido para evaluar su funcionamiento y permitir ajustes consensuados entre las partes, aunque también contempla procedimientos que podrían conducir a su expiración si no existe acuerdo para prorrogarlo.

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Efectivamente, el gobernante estadounidense destacó que el propio diseño del TMEC contempla mecanismos de revisión y eventual terminación, un elemento que, según afirmó, fue incorporado deliberadamente durante su negociación.

La revisión del acuerdo entra en una fase decisiva

El tratado establece un proceso de revisión a partir del 1 de julio. Si los tres países alcanzan un consenso, su vigencia podría extenderse por otros 16 años.

En cambio, una falta de acuerdo abriría un período de revisiones anuales durante una década, escenario que incrementaría la incertidumbre para las cadenas de suministro y las inversiones vinculadas al comercio regional.

El TMEC regula un intercambio comercial superior a un billón de dólares anuales y constituye uno de los principales instrumentos de integración económica de Norteamérica.

México mantiene las negociaciones

Mientras Trump endurece su discurso político y su empeño arancelario, funcionarios mexicanos continúan las conversaciones técnicas con representantes estadounidenses sobre reglas de origen, comercio agrícola y otros aspectos contemplados en la revisión del acuerdo.

Las autoridades mexicanas consideran positivo que existan mesas formales de negociación, interpretándolas como una señal de que el diálogo permanece abierto pese a las presiones políticas.

No obstante, la administración estadounidense ha vinculado en varias ocasiones la renovación del tratado con mayores compromisos de México en materia migratoria, control fronterizo y combate al narcotráfico, una postura que el Gobierno mexicano ha procurado separar de la agenda estrictamente comercial.

Canadá impulsa una renovación rápida

Canadá también ha manifestado su interés en extender la vigencia del TMEC por otros 16 años y ha abogado por preservar la integración económica regional.

Sin embargo, Ottawa reconoce que las conversaciones deberán abordar temas sensibles, entre ellos los aranceles aplicados por Estados Unidos a sectores como el acero, el aluminio, la madera y la industria automotriz.

A ello se suma la propuesta impulsada desde Washington para aumentar significativamente el contenido de origen estadounidense en la fabricación de automóviles, una modificación que alteraría el equilibrio actual de las cadenas productivas entre los tres países.

El futuro del bloque comercial permanece abierto

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de alta expectativa sobre la revisión del principal acuerdo económico de Norteamérica y añaden presión a unas negociaciones que tendrán impacto directo sobre la industria, la inversión y el comercio regional.

Aunque los equipos negociadores mantienen abiertas las conversaciones, el discurso del mandatario estadounidense evidencia que la renovación del TMEC dependerá tanto de factores económicos como de las prioridades políticas de su administración.

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