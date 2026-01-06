El Departamento de Justicia de. ha eliminado gran parte de las alusiones alen la nueva imputación contra el capturado presidente venezolano,, al que ya no señala como líder de la organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento como un "sistema de clientelismo".

Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 apuntaba a que Maduro "ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela", argumentos repetidos por el presidente, Donald Trump, como justificación para la campaña antidrogas que lleva a cabo en el Caribe.

Washington también ha acusado a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano.

Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía horas después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas de Washington, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El documento revisado refleja que Maduro "participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes".

También menciona que estas ganancias fluyen hacia funcionarios corruptos que "operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles".

Esta es una de las apenas dos menciones en el texto actualizado al supuesto grupo, cuyo nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos. Como contraste, en la acusación de 2020 el término aparece decenas de veces.

Esto contrasta con las declaraciones públicas de Trump, quien apuntó este sábado que la operación militar de captura a Maduro se inscribe en una ofensiva más amplia que incluye, entre otros objetivos, el de descabezar el llamado Cartel de los Soles.

Estados Unidos designó oficialmente en 2025 al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), tras haberlo catalogado previamente como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

Esta decisión fue respaldada por gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, mientras que Venezuela y Cuba han rechazado la acusación, calificándola de “invento de la CIA” o “fetiche” de Washington.

Analistas y expertos en el país suramericano han puesto en duda la existencia real de esta red como un grupo de narcotráfico organizado. Las primeras denuncias sobre su existencia se remontan a 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de participar en el tráfico de drogas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York, a donde fueron trasladados luego de ser capturados en la madrugada de este sábado en un operativo relámpago ordenado por Trump.

El venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es "un prisionero de guerra".