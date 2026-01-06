El presidente Gustavo Petro publicó una serie de mensajes en la red social X durante los últimos tres días, lanzando duras críticas contra el gobierno de Estados Unidos.

El mandatario cuestionó su inclusión y la de su familia en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, preguntándose irónicamente si la sanción se debe a ser considerado "testaferro de Maduro".

Petro aseguró que estas medidas buscan forzar una sumisión política, afirmando textualmente: "me tienen en la lista OFAC para que obedezca al presidente Trump".

El jefe de Estado rechazó cualquier intento de subordinación, sentenciando que "en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie".

El gobernante negó la existencia operativa del Cartel de los Soles, argumentando que "no hay evidencia alguna" y que todo responde a un interés por el petróleo.

Petro atribuyó la detención de Nicolás Maduro a la aplicación de la "doctrina Monroe" y a una supuesta "alianza entre sionistas y estadounidenses".

El presidente descalificó las acusaciones de narcoterrorismo vertidas por Donald Trump, tildándolas como un "reflejo de su cerebro senil".

Petro defendió la diversidad frente a lo que llamó un "club oligárquico" y criticó a los votantes de Trump por elegir a "hombres codiciosos fuera de la ley".

Petro concluyó describiendo a los colombianos como "individualistas audaces" y "suicidas quizás como pueblo, pero libres a rabiar".

