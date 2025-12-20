– Donald Trump, el estruendoso regreso –

Ofensiva proteccionista, expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular, desmantelamiento de sectores enteros del Estado federal… Desde su regreso en enero a la Casa Blanca para un segundo mandato, el republicano Donald Trump tomó una serie de medidas acordes con su lema "America First", muchas por decreto, aunque la justicia bloqueó algunas de sus decisiones.

Acusado por sus oponentes de despreciar los derechos fundamentales y otros centros de poder, Trump atacó a sus adversarios, envió a la Guardia Nacional a varias grandes ciudades demócratas, se dedicó a intimidar a los medios de comunicación y luchó contra los programas de diversidad e inclusión. También desplegó una intensa actividad diplomática, con mayor o menor éxito.

Las encuestas muestran sin embargo un creciente descontento de los estadounidenses sobre las cuestiones económicas, especialmente el coste de la vida.

Los duros reveses sufridos en varias elecciones locales (Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California) colocan a su partido en una posición delicada de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en el otoño boreal de 2026.

– Precaria tregua en Gaza –

Las presiones estadounidenses dieron lugar a un alto el fuego entre Israel y Hamás, dos años después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La tregua facilitó la retirada parcial de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, el intercambio de los últimos rehenes vivos que seguían en Gaza por presos palestinos detenidos en Israel y un aumento del flujo de la ayuda humanitaria al territorio palestino, si bien este todavía dista de suplir las necesidades de los gazatíes, según la ONU y varias oenegés.

Israel continúa esperando la entrega del cuerpo de un rehén, el último, antes de emprender las negociaciones de la segunda fase de la tregua. Esa etapa, según el plan estadounidense validado por la ONU, debería conducir a una desmilitarización de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que espera poder pasar "muy pronto" a esa segunda fase, pero la violencia continúa sacudiendo el territorio y ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua.

En tanto, las tensiones regionales perduran, con bombardeos israelíes en bastiones del movimiento chiita Hezbolá en Líbano. Irán también fue blanco de bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares durante una guerra de doce días con el Estado hebreo en junio, desencadenada por un ataque israelí.

En septiembre, Israel apuntó contra dirigentes de Hamás en un ataque sin precedentes en Catar.

– Ataques de EEUU en el Caribe y el Pacífico –

Washington desplegó desde agosto una importante presencia militar frente a las costas de América Latina, oficialmente para luchar contra el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

En las últimas semanas se llevaron a cabo una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Un centenar de personas han muerto en esas operaciones, cuya legalidad cuestionaron varios expertos.

Caracas afirma que lo que Estados Unidos busca realmente es derrocar al presidente Nicolás Maduro y apoderarse de las reservas petroleras del país.

Después de incautarse, el 10 de diciembre, de un petrolero que transportaba crudo venezolano, Washington anunció un "bloqueo total" contra los "petroleros sancionados" que vayan rumbo a Venezuela o que provengan de ese país.

Washington acusa a Maduro de estar al frente de un cártel y la justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En este contexto, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, viajó en diciembre a Oslo, la capital de Noruega, para recibir el Nobel de la Paz, tras un viaje secreto con apoyo de Estados Unidos.

– Esfuerzos de paz infructuosos en Ucrania –

El regreso al poder de Donald Trump marcó los primeros esfuerzos serios para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Las simpatías y las críticas del presidente estadounidense oscilaron entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, lo que en ocasiones hizo temer a Ucrania que se viera obligada a aceptar un acuerdo en los términos impuestos por Rusia.

En febrero, Donald Trump vilipendió al presidente ucraniano ante la prensa en el despacho oval, reprochándole su falta de gratitud hacia Estados Unidos.

Conversaciones directas entre rusos y ucranianos y una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en agosto en Alaska se saldaron sin avances concreto, y Washington anunció en octubre sanciones contra el sector petrolero ruso.

Con todo, a finales de noviembre se llevaron a cabo negociaciones internacionales a partir de un proyecto de plan estadounidense, cuya versión inicial era — según Kiev y sus aliados europeos — en gran parte favorable a Moscú.

En diciembre se celebró otro ciclo de negociaciones con enviados de Trump en el que, según Ucrania, hubo "progresos". Sin embargo, los diálogos siguen tropezando con la cuestión de los territorios ucranianos que controla Rusia.

En el frente, el ejército ruso continuó con su lento avance en el este, tras haber repelido totalmente a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk en marzo. Moscú siguió bombardeando las infraestructuras energéticas y la red ferroviaria de Ucrania y Kiev, apuntando contra instalaciones petroleras rusas.

– Guerra comercial mundial –

Con el argumento de que el comercio era desfavorable para su país, Trump impuso varias oleadas de aranceles adicionales a los productos importados a Estados Unidos, que variaban según los países o zonas de origen. También impuso gravámenes específicos a sectores considerados estratégicos (acero, aluminio o cobre).

Mientras los países afectados contemplaban o aplicaban represalias comerciales, se entablaron duras negociaciones que dieron lugar a numerosos acuerdos, como el alcanzado con la Unión Europea o con China en octubre, que supuso el inicio de una tregua en un conflicto que sacudió la economía mundial.

Sin embargo, las negociaciones bilaterales con México aún no han concluido, y las negociaciones con Canadá incluso se suspendieron tras una campaña publicitaria antiproteccionista que el presidente estadounidense consideró ofensiva.

Bajo presión para reducir el coste de la vida de los estadounidenses, Donald Trump decidió a mediados de noviembre eliminar los aranceles sobre determinados productos alimenticios, como el café o la carne de vacuno importados.

– Un nuevo papa, León XIV –

Robert Francis Prevost se convirtió el 8 de mayo, a los 69 años, en el primer papa estadounidense, tras el fallecimiento de su predecesor Francisco, de quien era un consejero muy respetado.

El humo blanco que anunció la elección del 267º jefe de la Iglesia católica se elevó sobre la Capilla Sixtina al término de un breve cónclave de cardenales, que duró menos de 24 horas.

Sonriente y discreto, este oriundo de Chicago y con nacionalidad peruana, clasificado entre los cardenales moderados, tomó el nombre de León XIV.

El nuevo pontífice, misionero durante casi 20 años en el país andino, siguió la línea de su predecesor argentino con un marcado carácter social, a favor de los pobres, los migrantes y la ecología.

Pero también tuvo gestos hacia los círculos conservadores, como volver a autorizar la celebración de una misa tradicionalista en el Vaticano tras tres años de restricciones. También descartó a corto plazo la ordenación de mujeres diáconas o el reconocimiento del matrimonio homosexual.

– Protestas de la generación Z –

En América Latina, Asia o África, los jóvenes de la generación Z (menores de 30 años) multiplicaron las movilizaciones contra la precariedad, el bloqueo de las redes sociales o la corrupción de las élites.

Se manifestaron en Perú contra la creciente inseguridad y la clase política, o en Marruecos hasta que las autoridades se comprometieron a realizar esfuerzos en el ámbito social.

En otros países, las protestas, reprimidas violentamente, se convirtieron en una lucha más amplia contra el poder establecido.

Tras unos mortíferos disturbios en Nepal, el primer ministro maoísta K.P. Sharma Oli no tuvo más remedio que dimitir.

En Madagascar, el movimiento condujo al derrocamiento por parte del ejército del presidente Andry Rajoelina, que huyó al extranjero.

En Tanzania, los jóvenes participaron ampliamente en las manifestaciones poselectorales, que fueron reprimidas con sangre.

La bandera pirata del manga One Piece (una calavera con un sombrero de paja), que a menudo enarbolaban los manifestantes, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión en varios continentes.

– Inversiones colosales en la IA –

Los gigantes tecnológicos y empresas emergentes especializadas gastaron sumas cada vez más colosales para financiar el crecimiento desenfrenado de la inteligencia artificial (IA).

Según la consultora estadounidense Gartner, el gasto mundial en IA debería alcanzar los 1,5 billones de dólares en 2025 (+50% en un año) y superar los 2 billones el año que viene.

Sin embargo, las astronómicas valoraciones bursátiles del sector -la del gigante estadounidense de chips Nvidia alcanzó en un momento dado un nivel sin precedentes de más de 5 billones de dólares- hacen temer una posible burbuja especulativa.

Las preocupaciones suscitadas por la IA se vieron alimentadas por nuevos ejemplos de desinformación, acusaciones de violación de los derechos de autor o despidos masivos.

Los padres de un adolescente californiano que se suicidó incluso acusaron al chatbot de OpenAI, ChatGPT, de haberle animado a hacerlo con consejos precisos. Desde entonces, la empresa reforzó los controles parentales, mientras que California promulgó una legislación que regula los agentes conversacionales.

– Espectacular robo en el Louvre –

El 19 de octubre, varios ladrones vestidos con chalecos de obreros entraron a plena luz del día en el prestigioso museo parisino del Louvre.

Subieron a un montacargas que se utiliza normalmente para mudanzas y rompieron una ventana. Con una amoladora cortaron las vitrinas de exposición robaron varias joyas de la Corona, valoradas en 88 millones de euros. El atraco duró ocho minutos.

En su huida en moto, dejaron caer la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada dañada.

Este espectacular robo fue comentado en todo el mundo y desencadenó un debate sobre la seguridad del museo más famoso del planeta.

Cuatro hombres sospechosos de haber formado parte del comando fueron rápidamente imputados y encarcelados, pero el botín no se ha recuperado aún.

– Fenómenos climáticos extremos –

Inundaciones mortales, tormentas devastadoras… El cambio climático provocado por la actividad humana hace que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes, mortíferos y destructivos, según los científicos.

El huracán Melissa, uno de los más potentes que jamás haya azotado el Caribe, devastó regiones enteras de Jamaica e inundó Haití y Cuba.

En el sudeste asiático, Filipinas se vio afectada en menos de dos meses por los tifones Ragasa, Kalmaegi y Fung-wong. Vietnam se vio azotado por tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Con la subida de las temperaturas, los incendios forestales se intensificaron en Europa, donde se alcanzó un número récord de hectáreas quemadas durante el verano.

En Estados Unidos, incendios provocados por rayos provocaron a mediados de julio el cierre de la orilla norte del famoso Gran Cañón durante el resto de la temporada turística.