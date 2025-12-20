Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de "narco-corrupción" que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida, anunciada a través del Departamento del Tesoro, apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, que ya fue sancionado el pasado 11 de diciembre.

También a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

Entre los familiares de Malpica Flores se cuentan su madre (y hermana de la primera dama), Eloisa Flores de Malpica, su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba, o su hermana, Iriamni Malpica Flores.

También su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado.

En total, EE.UU. sancionó a siete individuos, acusándolos de ser responsables o cómplices en "transacciones corruptas" dentro del Gobierno de Venezuela o de programas o proyectos públicos.

Esta medida prohíbe a individuos o empresas en EE.UU. hacer transacciones con las personas sancionadas, además que congela los activos o propiedades que puedan tener en el país norteamericano.

El anuncio llega poco más de una semana después de que Washington sancionara a tres sobrinos de Maduro, a los que acusa de tener vínculos con el narcotráfico.

Además de Erik Malpica Flores, el Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los "narcosobrinos", fueron arrestados en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.

La anterior Administración de Joe Biden los indultó en octubre de 2022 como parte de un intercambio con el Gobierno de Nicolás Maduro y regresaron a Venezuela, desde donde, según Washington, retomaron las actividades de narcotráfico en 2025.

Los tres forman parte de una batería de sanciones de la Administración de Donald Trump que también afecta al sector petrolero de Venezuela, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, y bloqueando a seis buques.

Washington ha intensificado esta semana sus acciones en oposición al Gobierno de Maduro, al que califica de "narcodictadura". Este martes, Trump ordenó la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por EE.UU., una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Esta decisión se suma a la creciente presencia militar de EE.UU. en el Caribe, incluyendo el bombardeo de más de 30 supuestas narcolanchas que salen de Venezuela o Colombia y que han dejado más de 100 muertos.