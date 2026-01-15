La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se encuentra este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará en un comedor privado de la residencia presidencial y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.
Machado entró a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios.
La activista no respondió preguntas de los medios de comunicación – entre ellos EFE- que la esperaban a su llegada.
El encuentro será el primero entre ambos y se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro durante un ataque sorpresa en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.
