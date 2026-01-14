El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Trump dio estas declaraciones un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación "se mantiene abierto".

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Sobre este último, y ante previsiones de que rechace y de al traste con las actuales buenas relaciones EEUU-Venezuela posMaduro, el presidente Trump evitó una respuesta.

"Yo conozco a la número uno", respondió Trump a una pregunta. "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella", añadió.

Delcy no va a EEUU por "pasaporte vencido" dice su hermano

La presidenta no viajará a Estados Unidos para reunirse con Trump porque tiene su "pasaporte vencido", bromeó su hermano y jefe parlamentario Jorge Rodríguez.

La presidenta Rodríguez no respondió preguntas de los periodistas sobre un posible viaje a la vecina Colombia y, en especial, a Estados Unidos para reunirse con el propio Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela tras el ataque y que si Delcy no se porta bien sufrirá consecuencias "peores que Maduro".

Saludó con la mano antes de dar la vuelta e irse, pero su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo: "Su pasaporte está vencido".

Los hermanos Rodríguez y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, que concentran el poder de Venezuela, se presentaron a la prensa en la entrada del Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), saluda junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y al ministro del Poder Popular para el Interior, Diosdado Cabello, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 14 de enero de 2026.(Photo by Juan BARRETO / AFP)

