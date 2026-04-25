De confirmarse ataque, sería el tercer atentado contra Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado por la noche por motivos de seguridad de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, sin que en un primer momento esté claro cuál fue la razón por la que el mandatario y los miembros de su gabinete presentes salieron escoltados del hotel Hilton de Washington, aunque las primeras informaciones señalaban que se habían escuchado disparos en el vestíbulo del establecimiento.

De confirmarse la hipótesis de atentado, sería el tercero al que Trump sobrevive tras el primero registrado en 2024 en Butler, Pensilvania, en el que un francotirador le disparó hasta en ocho ocasiones y una de esas balas le rozó la oreja derecha.

En el segundo episodio, un hombre armado fue descubierto en un campo de golf de Florida con planes de asesinar al entonces candidato republicano.

Este sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente y la primera dama, Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

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Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque este es ahora "el escenario de un crimen", según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

El primer atentado: Butler, Pensilvania (13 de julio de 2024)

El intento de asesinato más conocido ocurrió el 13 de julio de 2024, durante un mitin al aire libre en Butler, Pensilvania. Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, se apostó en el techo de un edificio cercano al escenario y abrió fuego contra Trump. Varias balas impactaron en las inmediaciones del mandatario; una de ellas le rozó la oreja derecha.

En este segundo ataque murió el bombero voluntario Corey Comperatore y se registró un par de heridos graves entre el público. El tirador fue abatido de inmediato por el Servicio Secreto.

El FBI concluyó posteriormente que Crooks actuó en solitario, sin co-conspiradores, tras una investigación que incluyó miles de entrevistas en el país y en el extranjero.

El segundo atentado: campo de golf de Florida (septiembre de 2024)

El segundo intento tuvo lugar en el campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida. Ryan Wesley Routh, de 58 años, se ocultó entre la vegetación del perímetro del club con un rifle, a la espera del entonces candidato republicano.

Agentes del Servicio Secreto lo detectaron antes de que pudiera disparar y Routh huyó, aunque fue capturado poco después.

En septiembre de 2025, un jurado federal lo declaró culpable de todos los cargos en su contra, incluido el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, y enfrenta cadena perpetua.

La noche en el Hilton de Washington

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