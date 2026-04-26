El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró este domingo que el tirador detenido anoche tras el incidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca apuntaba «probablemente» al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios de su administración. Blanche, sin embargo, pidió cautela y advirtió que la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas.

«Creemos que se propuso atacar a personas que trabajan en la administración, probablemente incluyendo al presidente», afirmó Blanche en una entrevista con el programa Meet the Press, de NBC.

El fiscal, que se encontraba presente en el salón de baile durante el incidente, explicó que los dispositivos electrónicos del sospechoso y las entrevistas con sus conocidos respaldan esa hipótesis, aunque el motivo sigue bajo investigación.

En una segunda aparición televisiva, en el programa Face the Nation de CBS News, Blanche agregó: «El FBI trabajó toda la noche, junto con las fuerzas del orden locales y el Servicio Secreto. Se ejecutaron diversas órdenes de registro».

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El sospechoso y los registros

El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, oriundo de Torrance, California, quien portaba una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos cuando intentó franquear un puesto de control de seguridad en el Washington Hilton, sede del evento.

Blanche precisó que Allen logró romper el perímetro de seguridad «por apenas unos pocos metros» antes de ser interceptado por el Servicio Secreto. «No olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas cruzó el perímetro, y con apenas me refiero a unos pocos metros», subrayó el fiscal, quien valoró que el dispositivo de seguridad «funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor».

Las autoridades reconstruyeron el trayecto del atacante: viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y de allí a Washington D. C., donde se registró en el hotel uno o dos días antes del evento.

Las dos armas que portaba fueron adquiridas «en los últimos dos años», según confirmó Blanche. Tras el incidente, el FBI allanó tanto su domicilio en Torrance como su habitación de hotel en Washington.

Según informó el diario Los Angeles Times, Allen donó 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024. Es ingeniero mecánico graduado del Instituto de Tecnología de California (Caltech) en 2017 y figura registrado como votante sin afiliación partidaria.

Trump lo describió anoche como «una persona muy enferma» y esta mañana aprovechó para insistir en la necesidad de construir un salón de eventos propio en la Casa Blanca, proyecto que lleva meses paralizado por disputas legales.

La investigación, en curso

Allen fue arrestado y trasladado a un hospital local para una evaluación médica, aunque las autoridades indicaron que no resultó herido por disparos durante el incidente.

Blanche también confirmó que "el sospechoso no está colaborando con los investigadores", pero igual será acusado formalmente este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia.

La evidencia inicial indica que actuó solo, aunque Blanche advirtió que esa interpretación podría cambiar a medida que los investigadores recaben más información.

Medios estadounidenses reportaron que Allen le dijo a las fuerzas del orden que tenía como objetivo a alguien de la administración Trump, aunque no se confirmó si se refería específicamente al presidente.

La seguridad del evento generó cuestionamientos inmediatos. El Washington Hilton tiene un valor histórico particular en materia de atentados: hace 45 años, en ese mismo edificio, fue víctima de un intento de asesinato el entonces presidente Ronald Reagan.

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