Para los productores de arroz estadounidenses, que se enfrentan a las exportaciones asiáticas subvencionadas y a los altísimos precios de los fertilizantes, el alivio parecer estar a la vuelta de la esquina, pero, por desgracia, fuera de su alcance.

Cuba era el mayor mercado estadounidense para el arroz de grano largo antes de la revolución comunista de 1959 en la isla, y los productores del cinturón arrocero del sur esperan que la presión del presidente Donald Trump lo vuelva a abrir, a medida que la vida cotidiana de los cubanos se torna cada vez más precaria.

Los agricultores estadounidenses dicen que sería un salvavidas para una industria "diezmada" por los subsidios nacionales de India, Tailandia, Vietnam y China. Las importaciones de arroz se han multiplicado casi por cinco en el último cuarto de siglo.

"Si pudiéramos satisfacer tan sólo la mitad de las necesidades de Cuba, eso sería un gran impulso para la industria arrocera de EEUU", dijo Jeff Rutledge, un agricultor de arroz de sexta generación del condado de Jackson, Arkansas, el principal estado productor de arroz de EEUU. Se espera que la superficie sembrada de arroz de grano largo en todo EEUU disminuya en casi una quinta parte hasta alcanzar los 1.65 millones de acres este año, la cifra más baja desde 1983.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También ayudaría a los cubanos que sufren apagones cada vez más prolongados, escasez de alimentos y precios en constante aumento, ya que Trump ha impuesto un bloqueo energético casi total sobre la isla como parte de su campaña para forzar un cambio de régimen.

EEUU ha acusado al expresidente Raúl Castro de asesinato y ha enviado un grupo de combate de portaaviones al Caribe para subrayar las amenazas implícitas de acción militar mientras negocia con La Habana para forzar un cambio político y la liberación de prisioneros.

Cuba produce apenas una fracción de arroz

A solo 90 millas de Florida y bajo un embargo comercial estadounidense de más de seis décadas, Cuba produce apenas una fracción del arroz, las aves de corral, el maíz y otros productos básicos que necesita, lo que la convierte en un mercado en crecimiento muy atractivo para los agricultores estadounidenses que están presionando al gobierno.

A pesar del embargo, se permiten algunos productos agrícolas y de otro tipo de EEUU bajo estrictas condiciones de financiación, y las exportaciones agrícolas a Cuba han aumentado en más de 120 por ciento desde 2016. El año pasado, el total alcanzó los US$477 millones.

Gran parte del arroz, las aves de corral y otras exportaciones agrícolas de EEUU a Cuba se venden a pequeños proveedores del sector privado en el país o son enviadas por familiares en EEUU a través de plataformas en línea.

Y hay mucha capacidad. Mike Strain, comisionado de agricultura y silvicultura de Louisiana, otro gran productor de arroz y aves de corral, dijo que las exportaciones de su estado a Cuba "probablemente podrían duplicarse".

Rutledge dijo que su granja tenía "suficientes existencias" después de exportar menos arroz de lo habitual este año porque países asiáticos como India estaban "subsidiando en exceso y vendiendo arroz barato en el mercado mundial". Se espera que las exportaciones de arroz de grano largo de EEUU caigan a su nivel más bajo en más de 25 años, según el Departamento de Agricultura.

Rutledge añadió: "Si alguien agitara una varita mágica y el mercado cubano se abriera mañana, en las próximas dos semanas podríamos tener arroz en Cuba. El problema en este momento es la falta de divisas o la falta de crédito".

Una de las principales fuentes de divisas de Cuba — el turismo — se ha desplomado con la suspensión de los vuelos vacacionales debido a la falta de combustible para aviones.

"Podríamos enviarles productos agrícolas de manera muy eficiente", dijo Strain, "pero el pueblo cubano necesita tener el dinero para comprar los productos". La oficina del Representante Comercial de EEUU y el Departamento de Agricultura no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Por ahora, Vietnam está ayudando a los agricultores cubanos a cultivar arroz y China envió el mes pasado 15,000 toneladas de arroz, el inicio de una donación prometida de 60,000 toneladas.

Pero Arkansas y Louisiana se encuentran en una buena posición para impulsar las exportaciones a Cuba. "Los costos de transporte de aquí para allá son considerablemente más bajos que a cualquier otro lugar del mundo, particularmente para el arroz y las aves de corral, que son alimentos básicos de la dieta cubana", dijo Jarrod Yates, vicepresidente ejecutivo de la Oficina Agrícola de Arkansas.

"Nuestros agricultores siempre están buscando mercados. La coincidencia entre nuestros dos principales productos básicos y sus dos principales necesidades encaja muy bien", añadió. "Probablemente podríamos suministrarle a Cuba todo lo que necesiten".

Los agricultores estadounidenses, que atraviesan momentos difíciles, podrían aprovechar este negocio, ya que los aranceles no logran mitigar el impacto de los subsidios asiáticos y la guerra con Irán eleva los precios de insumos cruciales como los fertilizantes.

"La situación es peor que nunca", dijo Bobby Hanks, director ejecutivo del molino de arroz Supreme Rice, con sede en Louisiana. "Vamos a quedar diezmados debido a estos subsidios ilegales contra los que competimos. Ése es, sin duda, nuestro principal problema. Además, los precios de los fertilizantes y el combustible están empeorando la situación".

Un estrechamiento de los lazos comerciales con Cuba "puede ser una solución", dijo Hanks.

Con la isla prácticamente en un punto álgido, Strain, el comisionado de Louisiana, dijo que no veía otra alternativa. "Hemos llegado a un punto en el que a Cuba ya no le queda otra opción", dijo. "Espero que para finales de año algo haya cambiado".

Un mayor intercambio comercial también podría ser el preludio de inversiones en la isla.

"Lo ideal sería hablar de un comercio bidireccional, lo cual nos beneficia porque reduce nuestros costos logísticos cuando nuestros contenedores regresan a EEUU llenos", dijo Paul Johnson, de FocusCuba, una consultora. "Si podemos ayudar a algunos de los productores cubanos a aumentar su producción de cítricos, tabaco, frutas y verduras orgánicas, verduras de invierno y café, eso encontraría un mercado receptivo en EEUU".

Reconoció que "todavía no es atractivo para la mayoría de los inversionistas, pero lo tienen en la mira. Pero con una relación normalizada, veo muchas oportunidades de negocio".

(Jude Webber. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

Financial Times El Financial Times (FT) es reconocido globalmente como una de las organizaciones de noticias más importantes, destacada por su autoridad e integridad editorial. Fundado en 1888, ha evolucionado de ser un diario enfocado en Londres a convertirse en una corporación mediática global. El 93% de sus lectores son digitales. Ver más