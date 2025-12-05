Las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa y Boliviana de Aviación se sumaron a la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela, en medio de la tensión con la Administración de Donald Trump, que dijo el sábado que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano.

Copa Airlines anunció que extendió hasta el próximo 12 de diciembre la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas, mientras continúa evaluando "las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela".

La aerolínea había avisado la noche del miércoles sobre la suspensión de los vuelos del 4 y 5 de diciembre alegando "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas" por sus pilotos ese día, una "situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional".

Igualmente, Wingo suspendió de forma preventiva sus vuelos, tal como lo hizo su matriz Copa, bajo el mismo argumento, al igual que la estatal colombiana Satena.

Satena añadió en un comunicado que "estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región".

Mientras que Boliviana indicó que suspendió los vuelos programados para el pasado jueves desde y hacia el aeropuerto de Viru Viru en la ciudad oriental de San Cruz.

"La decisión se adopta de manera preventiva, ante reportes de inestabilidad en señales de navegación informadas por otras aerolíneas que operan la ruta, y con el objetivo de mantener nuestros altos estándares de seguridad", señaló la línea aérea en un comunicado.

A pesar de los problemas con las operaciones aéreas, Maduro insiste en querer conservar el acuerdo de deportaciones con EE.UU. para recibir a venezolanos expulsados del país norteamericano, una normalidad que contrasta con la cascada de cancelaciones de vuelos comerciales de los últimos días.

"Ayer (miércoles) llegó el vuelo, nuestros connacionales han llegado, ya van rumbo a sus casas al abrazo familiar, y mañana (viernes) llega otro vuelo y así seguirá semana tras semana", expresó Maduro.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó que espera que Wingo y Copa reinicien sus vuelos en 48 horas y dijo que mantendrá el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país.

Vuelos suspendidos a Madrid

La aerolínea española Plus Ultra amplío hasta el 9 de diciembre el período de cancelación de sus vuelos entre España y Venezuela ante la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Esta ampliación se produce pese a que la propia compañía confirmó el martes que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió toda su actividad en Venezuela como consecuencia de que la compañía cancelara temporalmente sus vuelos a Caracas.

Igualmente, la venezolana Laser canceló sus vuelos entre Caracas y Madrid hasta el próximo 8 de diciembre por "causa de fuerza mayor".

La decisión de estas empresas llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país.

Ambos gobernantes han confirmado, por separado, que sostuvieron en días pasados una conversación telefónica, sin abundar en detalles.

Ya el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. había instado a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos y, en respuesta, el Ministerio de Transporte y el INAC de Venezuela revocaron la concesión de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.

Oferta limitada y negociaciones

Este jueves, el Aeropuerto de Maiquetía operaba con una oferta limitada de vuelos internacionales luego de las nuevas suspensiones anunciadas durante la jornada.

En la mañana, la página web de Maiquetía indicaba que estaban agendados unos 11 vuelos -seis de salida y cinco de llegada- hasta las 23:30 hora local (03:30 GMT).

Entre los viajes de salida, había operaciones hacia Curazao y Bogotá, mientras que la estatal venezolana Conviasa tuvo dos viajes a Cuba.

El quinto vuelo programado era hacia Bolivia a cargo de Boliviana de Aviación, que fue cancelado a finales de la tarde.

Por otra parte, el Gobierno de Colombia anunció que trabaja con Laser, Avior y Turpial -también venezolana- para ampliar el número de vuelos entre ambos países.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló en X que gestiona con la Cancillería colombiana y esas tres compañías "acuerdos para ampliar la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela", un paso que, a su juicio, fortalece la conectividad y ofrece más alternativas para los viajeros.

