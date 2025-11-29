Getty Images El tráfico aéreo en Venezuela lleva una semana con graves afectaciones, después de que la autoridad estadounidense de aviación emitiera una alerta.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela va en aumento, en medio de las maniobras militares que Washington está realizando en el Caribe desde hace semanas y para las que ha movilizado a miles de efectivos y a su mayor portaaviones de guerra.

Este sábado el presidente Donald Trump anunció que el espacio aéreo "sobre" y "alrededor" de Venezuela será cerrado "por completo".

En un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario escribió: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

Todavía no ha habido una respuesta de Venezuela al mensaje del presidente estadounidense.

Según destaca el New York Times, Trump no tiene autoridad sobre el espacio aéreo venezolano, aunque su mensaje podría disuadir a las aerolíneas de volar hacia y desde Venezuela.

Aunque Trump no dio más detalles sobre su anuncio, este pone aún más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Washington asegura que el objetivo de su despliegue militar en el Caribe es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.

Desde comienzos de septiembre la fuerza naval de EE.UU. ha atacado a una veintena de supuestas narcolanchas, principalmente en el Caribe, pero también en el Pacífico, matando a más de 80 personas, en lo que algunas organizaciones de derechos humanos han descrito como "ejecuciones extrajudiciales" que violan la ley internacional.

Getty Images Miles de pasajeros se han quedado en tierra por la suspensión de los vuelos desde y hacia Venezuela.

Tráfico aéreo paralizado

Mientras, el tráfico aéreo en Venezuela lleva una semana con graves afectaciones, después de que la autoridad estadounidense de aviación emitiera una alerta en la recomendaba a las aerolíneas tener precaución al operar en el espacio aéreo venezolano "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al incremento de la actividad militar en o alrededor de Venezuela".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos, y/o para los aeropuertos y aeronaves en tierra", señaló la FAA en su comunicado la semana pasada.

Esta advertencia hizo que compañías como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TAP, Plus Ultra o Turkish Airlines decidieran suspender sus operaciones en Venezuela.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano (INAC) dio un plazo de 48 horas a estas aerolíneas para que retomaran sus operaciones, bajo la amenaza de revocarles sus derechos de tráfico, que otorgan posiciones de aterrizaje y despegue en los aeropuertos.

Como las compañías no hicieron caso de esta advertencia, el jueves el INAC dejó sin efecto los derechos de tráfico aéreo de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Miles de pasajeros se han quedado en tierra en la última semana tanto en Venezuela como en el extranjero, mientras que el número de vuelos con destino y origen en el país caribeño se ha reducido en un 24,7%, pasando de 105 a 79 a la semana, reportó la agencia española EFE.

Los destinos que oficialmente continúan activos son México (Santa Lucía y Cancún), Colombia (Bogotá), Panamá, Perú (Lima), Curazao, Cuba (La Habana), San Vicente y las Granadinas y Barbados.

Por su parte, la estatal venezolana Conviasa también ofrece viajes a China (Cantón), Rusia (Moscú y San Petersburgo) y Varadero (Cuba), según su página web.

Pete Marovich/Getty Images El presidente de EE.UU. tomó esta decisión después de advertir que pronto se iniciarían operaciones terrestres

Mensajes contradictorios

En las últimas horas, los mensajes en relación a la tensión entre Venezuela y EE.UU. han sido contradictorios.

Dos días antes, de que Trump anunciara el cierre del espacio aéreo venezolano el mandatario amenazó con empezar "muy pronto" a detener a los "narcotraficantes" de Venezuela "por tierra". Esto lo dijo en una audiencia virtual con miembros de las Fuerzas Armadas con motivo de la celebración del día de Acción de Gracias.

Horas después, el diario estadounidense The New York Times reveló que el mandatario estadounidense conversó por teléfono con el gobernante venezolano.

La conversación, de acuerdo con el rotativo que cita a fuentes anónimas, se habría producido la semana pasada y en la misma ambos líderes abordaron la posibilidad de reunirse en persona.

La llamada, en la que habría participado el secretario de Estado, Marco Rubio, se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder del Cártel de los Soles, al que clasifican como "organización terrorista".

Algunos medios en EE.UU. destacan que un anuncio de cierre de un espacio aéreo como el realizado por Trump este sábado, podría ser el preludio de una campaña de bombardeos.

Según informa el diario New York Times, personas informadas sobre las deliberaciones de la administración Trump afirmaron que, de producirse algún bombardeo, los objetivos iniciales podrían ser instalaciones relacionadas con el narcotráfico utilizadas por los cárteles colombianos en Venezuela.

"Otras opciones han incluido instalaciones petroleras. Estos ataques podrían justificarse como parte de una iniciativa antidrogas, aunque probablemente serían un intento de debilitar el control del poder de Maduro cortando el acceso a su financiación y aumentando drásticamente la presión sobre él", señaló el diario.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más