Chile condena ataque de EEUU en Venezuela y llama a una salida pacífica

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó este sábado la "preocupación y condena" de su Gobierno por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y llamó a una salida pacífica a la crisis.
"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país", señaló Boric en un mensaje difundido en la red social X.
El mandatario chileno reafirmó, además, la adhesión de Chile a los principios básicos del Derecho Internacional, entre ellos la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados.
"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", subrayó.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".
"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social, en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11.00 hora local (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).
El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de que Estados Unidos bombardeara varias zonas del país suramericano, entre ellas Caracas.
La solicitud de Venezuela se produce después de que en la madrugada de este sábado "fuerzas militares estadounidenses ejecutaran un conjunto de ataques armados" que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó de "brutales, injustificados y unilaterales" y que consistieron -explicó- en el "bombardeo de localidades civiles y militares" en la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, todos en el norte del país.
"Por fin vamos a regresar a casa": Miles de venezolanos celebran la captura de Maduro
"Por fin vamos a tener un país libre y por fin vamos a poder regresar a casa", dijo Rojas, a pocas cuadras del palacio presidencial chileno.
Allí los venezonalos llegaron con camisetas y banderas de su país, y haciendo sonar trompetas.
Daymar Cuicas, que vive desde hace ocho años en Chile, reconoce que tras enterarse de la noticia la embargó "una emoción tan grande", que se le nubló la mente".
"Esto es grandioso para nosotros", dice en el mismo lugar Yasmery Gallardo, de 61 años, que planea regresar pronto a Venezuela.
"Ya estoy planificando mi viaje. Ya les dije a mis hijos que en marzo me voy. No veo la hora estar allá en mi país", agrega esta venezolana que está a punto de cumplir ocho años en Chile.
Miles de venezolanos se reunió también en Estación Central, el lugar donde miles de migrantes se han asentado a vivir en Chile, que se ha convertido en un destino clave de migrantes, principalmente de Venezuela.
La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Venezuela es el principal país de origen de los inmigrantes en Chile (41,6%), seguido de Perú (14,5%) y Colombia (12,3%).
(CON INFORMACIONES DE EFE Y AFP)
Compartir esta nota