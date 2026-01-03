El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, debería "cuidarse el trasero" tras la operación militar para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

"Él está produciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos, así que sí, tiene que cuidarse el trasero", dijo Trump en una conferencia de prensa al referirse al mandatario izquierdista, con quien ha tenido enfrentamientos en los últimos meses.

Petro calificó las acciones de Washington como un "ataque a la soberanía" de América Latina y afirmó que provocarían una crisis humanitaria.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo junto a Trump que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco" y Trump que la isla es un "caso muy similar" y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

"Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, el algo conocido, hasta la agencia de espionaje (venezolana) estaba llena de cubanos", destacó Rubio, quien dijo que Venezuela "debe declarar su independencia de Cuba", tras la caída de Maduro, detenido en un buque militar estadounidense tras ser apresado por fuerzas especiales estadounidenses en una residencia de máxima seguridad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Trump dijo desde Mar-a-Lago, acompañado entre otros por Rubio, que el sistema castrista cubano "no es bueno para Cuba. Ese pueblo ha sufrido por muchos, muchos años y creo que acabaremos hablando de Cuba porque es una nación fallida y queremos ayudar a ese pueblo".

"Es un caso muy similar en el sentido de que queremos ayudar al pueblo de Cuba y a la gente que se vio forzada a salir de Cuba y vive ahora en nuestro país", aclaró Trump, quien reiteró que "nos queremos rodear de buenos vecinos y estabilidad".

Rubio también afirmó que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y que, por lo tanto, bloquearán el envío de combustible a Cuba, una línea de flotación económica esencial para la isla.

(CON INFORMACIONES DE EFE Y AFP)