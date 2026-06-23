El congresista Adriano Espaillat ejerció este martes su derecho al voto en la escuela P.S. 152, ubicada en su distrito congresual, donde llamó a los residentes del Distrito 13 de Nueva York a participar en las primarias.

“Acabo de emitir mi voto”, declaró Espaillat al salir del centro electoral, al tiempo que exhortó a los electores a acudir a las urnas.

“Necesitan salir y votar por el futuro del Distrito Congresual 13 de Nueva York”, expresó.

Destaca su vínculo con la comunidad

El legislador, quien llegó desde República Dominicana a los nueve años de edad, resaltó su arraigo con la comunidad que representa y afirmó que nunca se ha desvinculado de Washington Heights.

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“Siendo residente de la ciudad de Nueva York y de este barrio prácticamente toda mi vida, nunca me fui de Washington Heights. Me quedé aquí. Creo que soy parte del tejido de esta comunidad”, afirmó.

Espaillat recordó su trayectoria política, que incluye haber servido como asambleísta estatal, senador estatal y actualmente como miembro del Congreso de Estados Unidos, cargos desde los cuales, dijo, ha trabajado para representar los intereses de sus electores.

Vivienda, infraestructura y justicia ambiental

Entre los proyectos que mencionó como prioritarios para su distrito figura la construcción de más de 1,000 unidades de vivienda asequible sobre terrenos de depósitos de trenes ubicados en la zona.

También citó la reconversión de una antigua estación de transferencia de sanidad en West Harlem, situada sobre el río Hudson, en un centro de justicia ambiental orientado a atender problemas de asma, enfermedades respiratorias y contaminación del aire vinculados al cambio climático.

Asimismo, reafirmó su compromiso con proyectos de infraestructura en curso, como la extensión del metro por la Segunda Avenida y la renovación del Kingsbridge Armory, que será convertido en un centro cultural y de viviendas asequibles para El Bronx y Manhattan.

“Aporto una perspectiva diferente”

Al ser consultado sobre si el Congreso necesita nuevas caras para generar cambios, Espaillat respondió que su historia personal y política representa una voz distinta dentro de la Cámara de Representantes.

“Yo soy una nueva cara en el Congreso y el primer miembro anteriormente indocumentado. Soy el primer domínico-estadounidense elegido a la Cámara de Representantes. Creo que aporto una perspectiva diferente a la mesa, una que nunca antes había sido escuchada”, manifestó.

Espaillat reiteró su llamado a los electores del Distrito 13 a ejercer su derecho al voto, al subrayar que las primarias son una etapa clave en la que los partidos seleccionan a los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre.

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