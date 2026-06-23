Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en el barrio de Côte-des-Neiges, en la ciudad canadiense de Montreal, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, informaron las autoridades locales.

La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otro agente, una mujer que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

Dagher precisó además que, aunque en los primeros momentos algunos agentes en el lugar hablaron de la búsqueda de un posible segundo sospechoso, las autoridades confirmaron después que había solo una persona implicada en el tiroteo.

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Según declararon las autoridades, los agentes de Policía acudieron hacia las 11:35 hora local (15:35 GMT) al hotel Hilton Garden Inn después de recibir una llamada de emergencia. Dagher explicó que, al llegar al lugar, fueron recibidos a tiros.

La operación policial provocó el cierre de calles y las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas.

La orden de refugio fue levantada horas después, una vez que la Policía indicó que la amenaza inmediata para la población ya no existía.

El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido de "tragedia" y "pesadilla" y elogió el trabajo de los agentes, de quienes dijo que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber.

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se declaró "profundamente conmocionada" por los hechos y afirmó que actos de este tipo “no tienen cabida” en la provincia. La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, expresó sus condolencias a la familia, amigos y a los compañeros del policía fallecido.

Las autoridades canadienses no han revelado ni la identidad del atacante ni los posibles motivos del tiroteo.

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