La representante de México, Fátima Bosch, se coronó Miss Universo 2025 este viernes en Tailandia, a pesar de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con el ejecutivo y presentador del certamen Nawat Itsaragrisil.

En una transmisión en vivo que se hizo viral, el empresario cuestionó e incluso llamó "tonta" a la Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales, lo que desató una tormenta feminista.

Más de 120 mujeres de todo el mundo se dieron cita en Tailandia este año para competir por la corona de la más bella del universo.

Miss Mexico Fatima Bosch , Miss Universe 2025. November 21, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)