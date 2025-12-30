Un nuevo capítulo en la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se abrió el lunes 29 de diciembre, luego de que el presidente Donald Trump indicara que las fuerzas de su país habían atacado una zona de la nación latinoamericana en la que, según él, se cargaban embarcaciones con droga.

De acuerdo con lo señalado por agencias informativas como Reuters, el ataque se registró en un área en la que, según Trump, se adelantaban actividades ilegales de tráfico de estupefacientes "a lo largo del litoral".

"Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas (…) Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área… es el área de implementación", señaló el líder republicano, en declaraciones divulgadas por Reuters, sin precisar a qué se refería exactamente.

Todavía no ha sido especificado por parte del Gobierno de Estados Unidos de qué punto territorial se trata ni cuál fue el objetivo atacado en tierras venezolanas.

Esta declaración valida una información publicada por el periódico New York Times, que había asegurado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituiría la primera operación estadounidense conocida dentro del país.

Ese ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones, según afirma el diario estadounidense.

No había personas en el lugar en el momento del impacto y no se registraron víctimas mortales, indicaron fuentes bajo anonimato.

El Gobierno venezolano no ha comentado directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de "acoso, amenazas y ataques".

Un año en tensión

El Pentágono, hasta ahora, se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Sin embargo, desde agosto de 2025 viene desplegando una campaña contra el llamado "narcoterrorismo", según argumenta la administración Trump y que busca detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Al menos 105 personas han muerto en 30 ataques conocidos desde principios de septiembre, según el balance de acciones de este tipo divulgadas por el propio ejército estadounidense, que no ha presentado pruebas concluyentes, como la identidad de las víctimas o especificado la cantidad de narcóticos que se transportaban.

El presidente de Venezuela ha denunciado reiteradamente la campaña de Estados Unidos como una "agresión imperialista" y una estrategia de presión política y económica destinada a desestabilizar a su gobierno. También ha rechazado las acusaciones de vínculos estatales con el narcotráfico.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de esta campaña de presión, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra en Venezuela.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

El más reciente ataque anunciado por Trump el lunes da cuenta de que su Administración autorizó a la CIA para llevar a cabo las que han sido descritas como "operaciones encubiertas" en la nación petrolera.

El hecho aumenta la presión sobre la gestión de Maduro, en un contexto en el que, desde septiembre, han sido desplegados al menos 15.000 efectivos estadounidenses, en lo que se considera el mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962.

Las declaraciones de Trump se dieron en la antesala a la reunión que sostuvo en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Con información de Reuters, EFE y prensa local

