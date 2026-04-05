La previa del clásico del fútbol peruano estuvo marcada por el caos, la noche del viernes 3 de abril. Hinchas de Alianza Lima, uno de los equipos más populares de la capital, se reunieron en el estadio Alejandro Villanueva para participar en el tradicional banderazo previo al partido. En medio de la concentración, un “incidente”, según lo describieron las autoridades, dejó al menos una persona muerta y decenas de heridos.

"Se ha registrado un lamentable incidente en el estadio en el cual ha habido 47 personas heridas (…) y lamentablemente hay un fallecido", dijo a la prensa el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, sin precisar las causas de la tragedia.

El funcionario afirmó que 39 de las personas afectadas están internadas en distintos hospitales de la capital. Medios como Infobae aseguran que “el pánico, la presión y los empujones provocaron que decenas de personas resultaran heridas, muchas por asfixia y traumatismos".

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Descartan fallos estructurales

Justo después del hecho, las autoridades contemplaron la teoría que el accidente hubiera sido ocasionado por fallas estructurales del estadio. Sin embargo, tanto los bomberos que acudieron al lugar como las autoridades descartaron esa posibilidad.

Así lo afirmó el brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, quien aclaró que circuló información inexacta en redes sociales. Añadió que la investigación preliminar indica que la estructura del estadio se encuentra en buen estado y que no ha colapsado ninguna pared.

Asimismo, Pajuelo declaró —en respuesta a otras versiones difundidas— que los hinchas no cayeron a la fosa ni tuvieron que ser rescatados entre escombros. Además, señaló que el incidente sigue bajo investigación.

Según las primeras hipótesis oficiales, lo ocurrido estaría relacionado con una aglomeración de aficionados en el estadio. De hecho, las autoridades aseguraron que agentes rescataron a personas atrapadas como consecuencia de la afluencia de hinchas en la tribuna sur del recinto.

El hecho ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, en las que han circulado videos, verificados por AP, que muestran tanto una multitud de aficionados en medio de una explosión de fuegos artificiales, como a personas aparentemente heridas sentadas en las gradas del interior del estadio.

Los pronunciamientos del club y la liga

A pesar de lo ocurrido, el partido de Alianza Lima contra Universitario sí tendrá lugar, según confirmó la Liga Profesional de Fútbol de Perú. Se disputará este sábado a las 8 de la noche (hora local) en el Estadio Monumental.

"Seguiremos trabajando estrechamente con los clubes y las autoridades para promover entornos seguros tanto dentro como fuera de los estadios", añadió la liga en un comunicado.

Por su parte, Alianza Lima publicó un comunicado en X en el que lamentó la muerte del aficionado y detalló lo que se conoce hasta el momento sobre las posibles causas del accidente.

“De acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo”, escribió el club en un comunicado.

Además, reiteró su “compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el desarrollo de los acontecimientos”.

Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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