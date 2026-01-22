Donald Trump y Volodímir Zelenski volverán a verse las caras. Lo harán en Davos, donde tiene lugar el Foro Económico Mundial que esta semana reúne a la mayoría de los líderes mundiales. Según el máximo mandatario estadounidense, el momento es idóneo: Zelenski y Putin están ahora en un punto en el que pueden llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Cuando la guerra en Ucrania ya cuenta con casi cuatro años, las suposiciones de Trump llevan a la paz, dijo. Según él, sigue tratando con Putin, de quien afirmó que quería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, y agregó que pensaba que Zelenski también estaba listo para llegar a un acuerdo.

Según dijo el líder estadounidense, las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania "se encuentran en un punto decisivo" y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían "estúpidos".

"Creo que han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos", dijo Trump.

La lejanía entre los líderes enfrentados que precede el encuentro, dice Trump, formaría parte del pasado. Ahora, para él, el pacto está "razonablemente cerca".

Por otra parte –para hacer presión desde el lado ruso– el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse al mismo tiempo en Moscú con Putin. Junto a Jared Kushner, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin, ejercerán de puente para encontrar la paz en Ucrania y para tratar otro tema candente que ahora mismo ocupa la agenda del huésped del Despacho Oval.

“Junta de Paz”

Trump dijo a los periodistas que Putin había aceptado su invitación para unirse a su iniciativa “Junta de Paz” para Gaza destinada –y redefinida por Trump– a resolver conflictos globales, pero el líder ruso dijo que Moscú todavía estaba estudiando la propuesta y respondería a su debido tiempo.

En ese sentido, afirmó que Rusia estaba dispuesta a aportar 1.000 millones de dólares a la Junta —tal como propuso Trump para la membresía a largo plazo— con fondos rusos congelados. Sin embargo, es probable que ese plan encuentre resistencia por parte de Ucrania, que afirma necesitar esos fondos para reconstruir el país.

Según el Gobierno estadounidense, Trump encabezará el jueves el acto de firma para la constitución de dicha Junta y –posteriormente– mantendrá la reunión con Zelenski. Acto seguido, volverá a Washington sin hacer escala en París, rechazando la invitación del presidente galo, Emmanuel Macron, para abordar en una reunión del G-7 las tentativas del mandatario por “adquirir” Groenlandia.

