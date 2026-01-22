"Fue invitado y aceptó. Muchas personas han aceptado. Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial", dijo Trump a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, donde hoy fue el orador principal.

El presidente de Estados Unidos se refería a Vladímir Putin, en representación de Rusia, para formar parte de una “Consejo de Paz” que se constituirá en el mismo foro que tiene lugar en Suiza. Rusia no dio, por el momento, una respuesta final. Pero no sería el único en darle, supuestamente, el 'sí quiero' al presidente estadounidense.

Al menos 35 países han aceptado formar parte del organismo, informó el miércoles la Casa Blanca. Sin brindar una lista detallada, la mayoría de naciones que han confirmado su posición están alineadas con Washington.

Se trata de naciones como Israel que, como no podía ser de otra manera, confirmó el miércoles haber aceptado la oferta. Tel Aviv, por lo tanto, asumirá un polémico papel de revisor del acuerdo de alto el fuego tras la ofensiva que ha llevado a cabo durante los últimos tres años en Gaza.

También se integrarán en el órgano el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, o el turco, Recep Tayyip Erdogan. La lista también la forman los líderes de Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, aliados de Washington que desempeñaron papeles de mediación en el conflicto de Gaza.

En Latinoamérica, han anunciado su participación tanto el presidente argentino, Javier Milei, como el paraguayo, Santiago Peña. Asimismo, formarán parte Azerbaiyán y Pakistán, países que han elogiado públicamente a Trump.

Todos ellos, por lo tanto, aceptaron también el pago de 1.000 millones de dólares como “contribución” por formar parte del grupo de manera permanente.

Fuerte rechazo

El grupo, creado a iniciativa de un Trump que parece reservarse el derecho a presidirlo de forma vitalicia, tenía la misión de instaurar una paz y transición en la Franja de Gaza. Pero ahora quiere extenderse a “conflictos globales”.

Con capacidad para decidir sus integrantes y ejercer veto, Trump busca formar un grupo a sus ojos y semejanza. Por ello, algunos países de peso en la arena internacional han rechazado frontalmente su cometido.

Países como Francia, Noruega o Suecia ya han manifestado su negativa a pertenecer al grupo. Mientras, otros como España o Brasil siguen analizando su pertenencia.

La expectación también está puesta en China, que indicó este miércoles haber respondido a la propuesta sin aclarar su posición.

En una rueda de prensa el martes en la Casa Blanca, Trump afirmó que la Consejo "podría" reemplazar a Naciones Unidas, aunque agregó que le gustaría que la ONU siguiera existiendo por su "gran potencial". De tal forma, su secretario general, António Guterres, afirmó a través de uno de sus portavoces que la Consejo de paz en Gaza es, por ahora, "amorfa", y subrayó que la respalda "estrictamente" para su labor en la Franja.

Finalmente, la ONG Human Rights Watch (HRW) aseguró este miércoles que "el mundo necesita una ONU más fuerte" en lugar del Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump y que, pese a los "problemas" del organismo, "sigue siendo preferible a uno controlado por un solo líder".

Con Reuters y EFE

