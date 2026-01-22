Lo esencial:

Donald Trump firmó la carta fundacional de su "Consejo de Paz" al que 35 dirigentes se sumaron, y afirmó que este trabajará “en coordinación” con las Naciones Unidas.

firmó la y afirmó que este trabajará “en coordinación” con las Naciones Unidas. Vladimir Putin se reunirá con enviados de EE. UU. mientras Rusia evalúa si unirse al "Consejo de Paz" promovido por Donald Trump.

La OTAN afirmó que Mark Rutte no propuso concesiones sobre la soberanía de Groenlandia en sus conversaciones con Donald Trump, que se centraron en la seguridad del Ártico y en impedir la influencia de Rusia y China.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 22 de enero relacionada con la participación de Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), la firma de la carta fundacional de su "Consejo de Paz" y las discusiones en torno a Groenlandia:

Con información de EFE, AFP. Reuters, AP y medios locales.

