Un ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev durante la noche del miércoles y madrugada del jueves mató a 12 personas y dejó heridas a otras 90, según los servicios de emergencia ucranianos. El ataque incluyó un aluvión de más de 250 drones y misiles y ha sido catalogado como uno de los más mortales lanzados este año sobre la capital del país. En una inusual exigencia a Putin, Trump instó al presidente ruso a "parar" los bombardeos.

Rusia golpeó a Kiev con un ataque masivo lanzado durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves 24 de abril que ha incluido drones y misiles. El hecho ha sido catalogado por las autoridades ucranianas como el peor ataque sobre la capital en el presente año.

Los servicios de emergencia han afirmado que al menos 12 civiles han muerto y otros 90 resultaron heridos, mientras que decenas de edificios residenciales han resultado dañados. El ataque mantuvo en vilo a los residentes durante unas 11 horas y muchos permanecieron despiertos toda la noche mientras las fuertes explosiones reverberaban por toda la ciudad y los destellos de luz iluminaban el cielo.

Las familias se reunieron en refugios antiaéreos públicos, algunos de ellos con perros y gatos. Los ataques, que comenzaron hacia la una de la madrugada, alcanzaron al menos cinco barrios y causaron graves daños en varios edificios residenciales.

Rusia lanzó 145 drones y 70 misiles, incluidos 11 misiles balísticos sobre Kiev, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

El misil que mató a las ocho personas en la capital fue un misil balístico norcoreano KN-23 (KN-23A), según dijo a la agencia Reuters una fuente militar ucraniana.

En una rara crítica a Vladimir Putin, Donald Trump instó al mandatario ruso a "¡parar!" los bombardeos contra Ucrania.

"No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No son necesarios y muy inoportunos. Vladimir, ¡PARA! 5.000 soldados a la semana están muriendo. ¡Hagamos el acuerdo de paz!", expresó el presidente estadounidense en su red social Truth Social.

De visita en Sudáfrica, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo tras una reunión con el presidente Cyrill Ramaphosa en Pretoria, que el ataque es “uno de los más escandalosos” y afirmó que interrumpiría su visita para volver a Ucrania.

El asalto ruso sobre Kiev ocurre un día después de que las conversaciones exploratorias para conducir a un posible acuerdo de paz organizadas por Reino Unido, quedaran degradadas a una "reunión técnica" tras la ausencia abrupta del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El alto funcionario estadounidense justificó la cancelación de su viaje a Londres por "problemas logísticos en su agenda", según reportó el diario estadounidense 'The New York Times'.

Y también sucede después que el presidente Trump criticara a Zelenski por un documento en el que hacía patente la posición de su país de no reconocer la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, como parte de un plan de paz presentado en la víspera por la administración Trump a Moscú y Kiev.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, se jacta en la portada de 'The Wall Street Journal' de que 'Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar'. Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama, y ni siquiera es un punto de discusión. Nadie pide a Zelenskyy que reconozca Crimea como territorio ruso pero, si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace once años, cuando fue entregada a Rusia sin que se disparara un tiro?

—Donald Trump, presidente de Estados Unidos.