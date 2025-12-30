El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país destruyó la semana pasada una “gran instalación” relacionada con el narcotráfico en el marco de la operación denominada Lanza del Sur.

En una entrevista radiofónica, Trump aseguró que la acción tuvo lugar hace dos noches y que supuso un golpe “muy duro” para quienes controlan el tráfico de drogas desde Venezuela, aunque no precisó si la instalación se encontraba en territorio venezolano. La Casa Blanca y las autoridades militares no confirmaron oficialmente el ataque, lo que genera un halo de incertidumbre sobre la naturaleza y alcance de la operación.

Una declaración sin especificaciones

En su entrevista con John Catsimatidis, propietario de la emisora neoyorquina WABC, Trump aseguró: “Tienen una gran planta o una gran instalación desde la que salen los barcos. Hace dos noches la eliminamos”. La declaración, difundida este lunes, sugiere que podría tratarse del primer ataque terrestre estadounidense dentro de la campaña antidrogas en la región, que hasta ahora se había limitado a operaciones en aguas internacionales del Caribe.

Sin embargo, ni Trump ni el resto de la Administración estadounidense detallaron la ubicación de la instalación ni su relación exacta con el narcotráfico, dejando abiertas dudas sobre la veracidad y el contexto del golpe.

Diversos altos cargos estadounidenses confirmaron al New York Times que la instalación atacada estaba vinculada al narcotráfico, pero declinaron ofrecer más información. La CIA y la Casa Blanca se negaron a comentar, mientras que Caracas tampoco ha denunciado públicamente la acción, lo que añade un elemento de misterio a la operación y dificulta verificar si efectivamente tuvo lugar en suelo venezolano.

Operación Lanza del Sur

La campaña militar conocida como Operación Lanza del Sur comenzó el 13 de noviembre pasado, tras meses de un despliegue que había iniciado a mediados de agosto. Se llevaron a cabo varios ataques a supuestas narcolanchas, que según fuentes estadounidenses dejaron más de un centenar de muertos. Posteriormente, Washington interceptó cargueros petroleros vinculados a Venezuela, intensificando la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Si se confirma la destrucción de la instalación, sería la tercera fase de la campaña, que pasaría de acciones marítimas a operaciones por tierra.

Además de objetivos vinculados al narcotráfico, Estados Unidos ha mostrado interés en el petróleo venezolano. La interceptación del buque petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre, transportando casi dos millones de barriles de crudo, evidencia la intención de Washington de ejercer control sobre recursos estratégicos. El ataque anunciado por Trump, coincidiendo con Nochebuena, también refleja la apuesta de la Administración estadounidense por aumentar la presión sobre Maduro.

Con EFE y medios españoles

