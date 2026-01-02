Las protestas por el deterioro del poder adquisitivo en Irán entraron en una fase crítica esta semana, con al menos varias muertes y decenas de arrestos, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Teherán.

Advertencias cruzadas

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país ‘acudirá al rescate’ de los manifestantes iraníes si las fuerzas de seguridad de la República Islámica les disparan y los matan. Una amenaza que avivó la confrontación verbal con altos funcionarios iraníes y reavivó el temor a una escalada en una región ya tensionada por los ataques a instalaciones nucleares iraníes ocurridos en junio.

Las declaraciones de Trump, difundidas tras varios días de disturbios, se produjeron en paralelo a mensajes duros desde Irán. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y asesor del líder supremo, advirtió que cualquier intervención estadounidense en asuntos internos equivaldría a “desestabilizar toda la región” y a poner en peligro los intereses de Washington.

El dirigente sugirió además que el respaldo verbal de Estados Unidos e Israel a las protestas revelaría una agenda externa. En el terreno, un funcionario local del oeste del país avisó que toda reunión ilegal sería enfrentada “de manera decisiva y sin indulgencia”, una señal que incrementa el riesgo de choques violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Mayores protestas desde Mahsa Amini

Las manifestaciones, detonadas por la inflación y la devaluación del rial, se extendieron por varias provincias, con focos especialmente tensos en el oeste del país. Medios estatales y organizaciones de derechos humanos informaron de al menos siete muertes desde el inicio de las protestas, además de decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

Videos verificados mostraron concentraciones nocturnas frente a edificios oficiales en llamas y disparos intermitentes, mientras en ciudades como Zahedán se escucharon consignas abiertamente políticas. Se trata del mayor estallido social desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Jina Amini, una joven kurda, bajo custodia policial desató protestas nacionales que sacudieron al país durante semanas y dejaron cientos de víctimas, según grupos de derechos humanos.

Los episodios de estallidos sociales en Irán se multiplicaron desde el endurecimiento de las sanciones internacionales y la degradación económica, especialmente tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo de Viena sobre el programa nuclear del país persa en mayo de 2018.

Entre los principales hitos destacan las protestas por el alza del combustible en noviembre de 2019, las manifestaciones por la escasez de agua y electricidad en 2021, el levantamiento nacional tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, y las protestas actuales.

El presidente electo Masoud Pezeshkian adoptó un tono conciliador y reconoció fallas de gestión como origen de la crisis del costo de vida, prometiendo diálogo con líderes de las protestas. Sin embargo, su margen de maniobra es limitado: la liberalización parcial del mercado cambiario aceleró la caída del rial y alimentó una inflación que se mantiene por encima del 36% en una economía golpeada por sanciones.

