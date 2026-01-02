La víspera de Año Nuevo en Crans-Montana se transformó en tragedia cuando un incendio arrasó el bar Le Constellation, donde decenas de jóvenes celebraban la llegada del 2026. Según las autoridades suizas, 40 personas murieron y 119 resultaron heridas, muchas de ellas gravemente.

Mientras Italia eleva la cifra de fallecidos a 47, los equipos de emergencia continúan trasladando a los heridos a unidades especializadas en quemaduras en hospitales de toda Europa y enfrentan la delicada tarea de identificar los cuerpos calcinados.

Velas de bengala

Investigaciones preliminares apuntan a que el fuego se originó cuando velas chispeantes colocadas sobre botellas de champaña fueron llevadas demasiado cerca del techo del bar. “Todo indica que el incendio comenzó por las velas encendidas o ‘luces de bengala’ en botellas de champaña”, declaró la fiscal Beatrice Pilloud, aunque advirtió que la causa definitiva aún no se ha confirmado.

Las llamas se propagaron con rapidez debido al material del techo y la multitud que llenaba el local. La investigación busca determinar si hubo negligencia y si el aislamiento acústico del techo contribuyó a la magnitud del desastre.

Identificación de los cuerpos

El drama se intensifica por la dificultad de identificar a las víctimas debido a la gravedad de las quemaduras. Padres y amigos de jóvenes desaparecidos, entre ellos ciudadanos italianos y franceses, buscan desesperadamente noticias. La primera víctima identificada públicamente es Emanuele Galeppini, joven promesa del golf italiano.

Mientras tanto, Italia confirmó 13 ciudadanos hospitalizados y seis desaparecidos, y Francia reporta ocho desaparecidos y nueve heridos. Familias entregan muestras de ADN a las autoridades para acelerar las identificaciones, mientras se despliegan psicólogos y equipos de apoyo internacional.

"Poco responsable"

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este viernes en la localidad suiza de Crans Montana aclarar las circunstancias del incendio.

"Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general", avanzó a los medios Tajani. Preguntado por los vídeos que circulan en internet, en los que se ve el uso de bengalas dentro del bar y el inicio del fuego, Tajani consideró que es "poco responsable".

Con Reuters, AP y EFE

