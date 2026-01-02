La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evacuó este viernes el Palacio Nacional junto con periodistas y trabajadores del Gobierno federal tras activarse la alerta sísmica durante su conferencia matutina.

El movimiento telúrico, de magnitud 6,5 en la escala Richter, tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero, una región con alta actividad sísmica, y se sintió en varias ciudades del país, incluida la capital. “Uy, está temblando”, comentó la mandataria al percatarse del temblor antes de guiar el desalojo ordenado del recinto.

Evacuación y primeros reportes en CDMX

El sismo se produjo a las 7:58 de la mañana hora local (13.58 GMT), según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), y activó de inmediato los protocolos de seguridad en la capital mexicana.

Claudia Sheinbaum lideró la salida de las personas del Salón Tesorería hacia el patio central de Palacio Nacional, donde esperó indicaciones de Protección Civil. Hasta las 9.00 hora local (15.00 GMT) se habían registrado varias réplicas, la mayor de magnitud 4,2 en la Ciudad de México, sin que se reportaran daños significativos ni víctimas.

El sismo generó alarma entre residentes y trabajadores de la capital, quienes abandonaron temporalmente oficinas y viviendas. La presidenta reanudó su conferencia poco después, asegurando que no se habían registrado afectaciones graves y que las autoridades continuaban monitoreando la situación.

La alerta sísmica, un sistema habitual en la zona debido a la interacción de varias placas tectónicas, permitió que la evacuación se realizara de manera ordenada y rápida.

Impacto en Guerrero y el sur

El epicentro se localizó cerca del municipio de San Marcos, Guerrero, a 35 kilómetros de profundidad, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que personal de Protección Civil recorría la zona para verificar carreteras y comunidades, mientras que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reportó que el sismo también se sintió con fuerza en varias regiones de su estado.

En Acapulco y sus alrededores, residentes y turistas sintieron el temblor de manera intensa, con reportes de deslizamientos menores en algunas carreteras. Hasta el momento, las autoridades aseguran que no hay víctimas graves ni daños en infraestructura estratégica, aunque continúan los recorridos de verificación y la vigilancia ante posibles réplicas.

