Aviones de guerra saudíes atacaron este viernes a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldadas por Emiratos Árabes Unidos, en la provincia oriental de Hadramaut, según informaron funcionarios de ambos bandos.

Los ataques siguieron a un anuncio del gobernador de Hadramaut, apoyado por Arabia Saudita, sobre el inicio de una operación para retomar cuarteles militares ocupados por los separatistas. Esta acción marca la última escalada en un conflicto que evidencia la divergencia entre dos antiguas aliadas del Golfo en Yemen.

Operativos contra el CTS

El gobierno yemení respaldado por Riad informó que designó al gobernador de Hadramaut, Salem al-Khanbashi, como comandante de las Fuerzas del Escudo Nacional en la provincia, compuestas de varios grupos alineados con la coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes apoyados por Irán. Según su discurso televisado, al-Khanbashi afirmó que la operación tiene un carácter “preventivo y pacífico”, destinado a evitar el caos y retirar armas de campamentos que podrían amenazar la seguridad local.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por su parte, el CTS denunció que Arabia Saudita lanzó al menos siete ataques aéreos pocos minutos después del anuncio, apuntando a la 37.ª Brigada en Al-Khash’a, uno de los mayores campamentos de la provincia. Un alto funcionario del CTS calificó la operación de engañosa y aseguró que no se trataba de un esfuerzo pacífico, sino de una ofensiva destinada a recuperar territorios ocupados el mes pasado.

La acción se produce luego de que fuerzas separatistas se expandieran hacia las provincias de Hadramaut y Al-Mahra, expulsando a tropas del Escudo Nacional respaldadas por Riad y provocando tensiones abiertas entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Tensiones con Emiratos Árabes Unidos

El ataque saudí en Hadramaut añade a la escalada entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, antiguas aliadas en la coalición que combate a los hutíes apoyados por Irán. Los desacuerdos incluyen el control de territorios y la influencia política en el sur de Yemen, así como intereses económicos vinculados a yacimientos petroleros estratégicos.

Leer tambiénPaíses islámicos respaldan a Arabia Saudita en medio de la crisis con Emiratos por Yemen

La semana pasada, Emiratos anunció la retirada de sus fuerzas restantes de Yemen después de que Arabia Saudita exigiera la medida en un plazo de 24 horas, un episodio que evidenció el distanciamiento entre las dos potencias del Golfo. Las diferencias también afectan la coordinación dentro de la OPEP+, grupo en el que ambos países ejercen gran influencia sobre la política petrolera global.

Mientras tanto, la coalición saudí intensificó la supervisión de las rutas marítimas en el Mar Arábigo para prevenir contrabando y movimientos de armas, y ha exigido la retirada del CTS de los campamentos de Hadramaut y Al-Mahra, un reclamo que los separatistas ignaoraron hasta ahora.

"Bloqueo aéreo" de Adén

Las tensiones se extendieron al control del aeropuerto internacional de Adén, la principal puerta de entrada para las zonas del sur fuera del control de los hutíes. El embajador saudí en Yemen, Mohammed Al-Jaber, acusó al líder del CTS, Aidarus al-Zubaidi, de negar el aterrizaje de una delegación saudí enviada para mediar en la crisis.

Leer tambiénCrisis en Yemen: cierre del aeropuerto de Adén en medio de tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos

El CTS respondió acusando a Arabia Saudita de imponer un bloqueo aéreo, obligando a que los vuelos internacionales pasaran por inspecciones en Yeda. Esta disputa ha dejado suspendidos los vuelos en Adén, intensificando las dificultades logísticas y humanitarias en la región.

Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil, con los hutíes controlando gran parte del norte del país, mientras la coalición respaldada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apoya al gobierno reconocido internacionalmente en el sur. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos también respalda a los separatistas. El sur de Yemen fue un país independiente entre 1967 y 1990, que apoyaba a la URSS en plena Guerra Fría.

Con AP, Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más