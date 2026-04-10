El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pasó la mayor parte de su dilatada carrera política clamando por una guerra contra Irán y cortejando —en vano— a sucesivos presidentes de Estados Unidos hasta que encontró en Donald Trump a un aliado dócil.

La guerra sería rápida y gratificante, aseguraba Netanyahu, y traería consigo un cambio de régimen en Irán y el fin de sus programas nucleares y de misiles balísticos, además de una gloria duradera para el presidente estadounidense.

En cambio, cinco semanas y media de ataques intensivos no han producido nada de lo anterior, dejando al líder israelí marginado mientras Washington y Teherán se preparan para las conversaciones en Islamabad tras acordar una frágil tregua.

Si bien Estados Unidos e Irán han hecho declaraciones de victoria igualmente grandilocuentes, es probable que cualquier discurso de este tipo suene falso para un público israelí que ha soportado semanas de contraataques iraníes.

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Los opositores de Netanyahu en su país no han escatimado reproches, subrayando que se ha dejado de lado a Israel y que sus objetivos bélicos han quedado en el aire.

"Nunca ha habido un desastre político como este en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estuvo cerca de la mesa cuando se tomaron decisiones relativas al núcleo de nuestra seguridad nacional", escribió en X el principal líder de la oposición israelí, Yair Lapid.

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“Peor que antes de la guerra”

Las evaluaciones de los analistas han sido igualmente mordaces, desestimando los intentos de presentar el asesinato de altos líderes iraníes como el advenimiento de un nuevo régimen.

"Es algo entre gracioso y trágico escuchar a Washington e Israel afirmar que el régimen ha cambiado", dijo Yossi Mekelberg, investigador principal del Programa de Medio Oriente y Norte de África de Chatham House.

"Algunas personas han cambiado, pero sigue siendo el mismo régimen de siempre, quizá incluso peor", añadió, señalando que la República Islámica se sentirá envalentonada tras haber resistido el ataque conjunto de la principal superpotencia mundial y el ejército más formidable de Medio Oriente.

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"El régimen sigue firmemente en el poder. Su capacidad de misiles está dañada, pero sigue intacta. Aún posee aproximadamente 440 kg de uranio enriquecido al 60%", escribió Danny Citrinowicz, investigador principal sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, en una publicación en X.

"Como mínimo, hay que esperar que las negociaciones en Islamabad produzcan un resultado diferente en la cuestión nuclear", añadió. "De lo contrario, corremos el riesgo de salir de esta guerra en peor situación que cuando comenzó".

Ejércitos fuertes, liderazgo débil

El fracaso de Estados Unidos e Israel a la hora de traducir victorias innegables en el campo de batalla en un resultado más favorable refleja la falta de pensamiento estratégico detrás de una guerra cuyos objetivos declarados parecen haber cambiado con cada día que pasa.

Como escribió Citrinowicz, "los éxitos tácticos y los logros operativos carecen casi por completo de sentido si no logran producir un resultado estratégico coherente".

Mekelberg señaló que los fallos estratégicos también reflejaban una tendencia a ignorar la diplomacia y recurrir únicamente a la fuerza.

"Estamos hablando de dos países con ejércitos muy fuertes y capaces, pero también con un liderazgo muy débil", afirmó. "Se trata de líderes que no son muy reflexivos y que, por diferentes razones, no comprenden el mundo de la diplomacia".

En el caso del primer ministro israelí —quien se enfrenta a un largo juicio por corrupción y se ha negado a dimitir por no haber evitado los ataques del 7 de octubre de 2023—, la razón principal es su propia supervivencia política.

"Netanyahu necesita un enemigo y un frente abierto para mantenerse en el poder", explicó Mekelberg. "Pero no atacará a Irán de nuevo sin Trump, por lo que se fijó en el Líbano como un lugar donde podría continuar".

Un giro de 180 grados respecto al Líbano

Contradiciendo los términos establecidos por el mediador Pakistán, Israel ha insistido en que el alto el fuego acordado por Washington y Teherán no cubre al Líbano, donde sus fuerzas han estado luchando contra Hezbolá, respaldado por Irán, por segunda vez en menos de dos años.

El miércoles, horas después de que las amenazas de Trump de destruir "toda la civilización" de Irán dieran paso a un alto el fuego provisional, Israel lanzó sus mayores ataques contra el Líbano desde el inicio de la guerra.

Los ataques, que se extendieron mucho más allá de los bastiones tradicionales de Hezbolá, causaron la muerte de al menos 303 personas y dejaron más de 1.150 heridos, según las autoridades sanitarias, lo que provocó el caos y la matanza en el centro de Beirut, y amenazó con torpedear la frágil tregua con Irán, el patrocinador de Hezbolá.

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Aunque es muy posible que el objetivo de Netanyahu fuera precisamente frustrar el alto el fuego, el primer ministro israelí se vio obligado a ceder al día siguiente ante la presión de Washington. En una medida inesperada, ordenó a sus ministros que entablaran negociaciones directas con el Gobierno del Líbano, centrándose en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de la paz.

"A la luz de las reiteradas solicitudes del Líbano para entablar negociaciones directas con Israel, ayer ordené al gabinete que iniciara negociaciones directas con el Líbano lo antes posible", declaró Netanyahu en un comunicado.

El legislador de Hezbolá, Ali Fayyad, afirmó el jueves que el grupo rechazaba las negociaciones directas con Israel y que el gobierno libanés debería exigir un alto el fuego como condición previa antes de dar cualquier paso adicional.

El aparente cambio de rumbo de Israel se produjo tras una llamada telefónica con la Casa Blanca, y se produjo apenas unas horas después de que Netanyahu dijera que su país "seguiría atacando a Hezbolá donde fuera necesario". No quedó claro de inmediato si Israel aceptaría cesar sus ataques contra objetivos de Hezbolá antes de las conversaciones, que, según una fuente familiarizada con los planes, podrían comenzar la próxima semana.

"Israel tiene una buena razón para afirmar que Hezbolá debe ser desmantelado como fuerza militar. Pero la pregunta, como siempre, es cómo lo va a hacer", dijo Mekelberg. "La situación en el Líbano no se va a resolver solo con la fuerza".

"Guerra eterna"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha comparado la devastación causada en amplias zonas del sur del Líbano con la política de tierra quemada aplicada contra Hamás en la Franja de Gaza, que dejó ciudades enteras despobladas.

Los analistas afirman que la creación de "zonas de amortiguación" en Gaza, Siria y ahora el Líbano refleja un cambio estratégico tras los ataques del 7 de octubre, uno que coloca a Israel en un estado de guerra semipermanente.

"Los líderes de Israel han llegado a la conclusión de que se encuentran en una guerra eterna contra adversarios a los que hay que intimidar e incluso dispersar", afirmó Nathan Brown, del Carnegie Endowment for International Peace, en una entrevista con la agencia Reuters.

En lugar de abordar las preocupaciones legítimas de Israel en materia de seguridad, esa forma de pensar no hace más que agravarlas, argumentó Mekelberg, lamentando que Israel no haya logrado "traducir los logros tácticos en un compromiso diplomático".

Se mostró escéptico respecto a que esa mentalidad pudiera cambiar tras las elecciones de octubre, y señaló que los críticos de Netanyahu no ofrecen una alternativa a que Israel "viva por la espada".

"Las críticas que provienen de la oposición no ofrecen una visión diferente para Gaza, Cisjordania o el Líbano", dijo. "Lo que dicen es que entramos en una guerra y no la terminamos".

¿Reacción en Washington?

El giro de 180 grados de Netanyahu el jueves se produjo tras la creciente condena internacional de la matanza en Beirut, y cuando Alemania, su aliado cercano, advirtió que la "gravedad" de los ataques de Israel en el Líbano amenazaba con poner en peligro las conversaciones entre Washington y Teherán.

Aunque Israel se ha vuelto en gran medida "inmune" al rechazo internacional, Mekelberg señaló que las repercusiones de la guerra con Irán en Estados Unidos eran un asunto muy diferente.

"Trump fue elegido con la promesa de poner fin a las guerras y reducir el costo de vida, y ahora miren lo que está pasando", afirmó, y añadió que la guerra con Irán "podría llevar a un replanteamiento en Washington y a la búsqueda de chivos expiatorios, incluida tal vez la relación con Israel".

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Amos Harel, corresponsal de asuntos militares del periódico israelí 'Haaretz', señaló que los relatos de los medios estadounidenses sobre el papel de Israel en persuadir a Trump para que buscara un cambio de régimen en Irán podrían asestar un "duro golpe a la posición de Israel en Washington".

También sugirió que Netanyahu tenía motivos para preocuparse por su relación personal con el presidente de Estados Unidos.

"A Trump no le gusta perder, y desde luego no le gusta admitir la derrota", escribió Harel. "Si la campaña contra Irán llega a considerarse un fracaso en Estados Unidos, buscará a alguien a quien culpar".

Adaptado de su original en Inglés.

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