Lo esencial:

El primer minsitro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que ordenó el inicio de conversaciones directas con Líbano.

Aumentó a al menos 303 la cifra de muertos por embestidas de Israel del miércoles contra Líbano, señaló el Ministerio de Salud del país atacado.

Donald Trump afirma que el despliegue militar estadounidense cerca a Irán se mantendrá intacto hasta que un "acuerdo real" sea plenamente respetado.

sea plenamente respetado. El líder supremo de Irán, el ayatola Mojtaba Jamenei, emitió un mensaje en el que anunció una nueva etapa para la gestión del estrecho de Ormuz.

El jefe forense de Irán afirma que más de 3.000 personas han muerto por ataques de EE. UU. e Israel desde el 28 de febrero.

A continuación, las principales noticias de este jueves 9 de abril sobre el conflicto en Medio Oriente, tras la frágil tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, y en medio de la ofensiva de Israel en Líbano:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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