Lo esencial:
- La incertidumbre protagoniza las programadas negociaciones en Pakistán entre EE. UU. e Irán, mientras Teherán remarca que las conversaciones para acabar la guerra dependen de una tregua en el Líbano.
- La tregua tambalea ante los ataques israelíes en Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.
- Israel continúa sus letales ataques contra el territorio libanés que asegura están dirigidos a Hezbolá, pero dejan decenas de civiles muertos, indican las autoridades locales.
- Teherán señala que al menos 3.000 personas han muerto en la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra la República Islámica hace más de un mes.
A continuación, las principales noticias de este viernes 10 de abril en torno a la frágil tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, y en medio de la ofensiva de Israel en Líbano:
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