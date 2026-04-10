Lo esencial:

La incertidumbre protagoniza las programadas negociaciones en Pakistán entre EE. UU. e Irán, mientras Teherán remarca que las conversaciones para acabar la guerra dependen de una tregua en el Líbano.

La tregua tambalea ante los ataques israelíes en Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Israel continúa sus letales ataques contra el territorio libanés que asegura están dirigidos a Hezbolá, pero dejan decenas de civiles muertos, indican las autoridades locales.

Teherán señala que al menos 3.000 personas han muerto en la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra la República Islámica hace más de un mes.

A continuación, las principales noticias de este viernes 10 de abril en torno a la frágil tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos , y en medio de la ofensiva de Israel en Líbano :

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