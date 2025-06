Desde su llegada a Mali en 2021, los mercenarios rusos Wagner han secuestrado y detenido a cientos de civiles en antiguas bases de la ONU y campamentos militares compartidos con el ejército maliense. Esta investigación, en el marco del proyecto Viktoriia, revela cárceles secretas donde se cometen abusos y torturas con total impunidad.

Los gritos ya no llegaban a sus oídos, ahogados por un sonido atronador, casi ensordecedor. "Era su música rusa. La ponían cada vez que había un interrogatorio", cuenta Wangrin*.

Frente a él había otros dos civiles malienses, atados y capturados ese mismo día. Cada uno de ellos fue llevado hacia delante, sin camiseta, y forzado ante un recipiente lleno de agua. Los tres guardias les agarraron la cabeza y se las sumergieron en el agua.

"Me lo hicieron tres veces, hasta que ya no pude respirar", relató Wangrin, torturado el 5 de agosto de 2024. Los guardias alternaban el ahogamiento simulado con palizas: golpes en los costados y en la cabeza, a veces con palos. "Era como si estuvieran matando perros", recordó con voz débil. "Empecé a llorar viendo las palizas".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Wangrin escuchó las mismas canciones rusas durante siete noches seguidas; una sombría señal de que los prisioneros recién llegados a la base militar de Nampala, en el centro de Malí, estaban siendo torturados. Como él, varios centenares de civiles malienses habrían sido acorralados y detenidos en secreto por mercenarios rusos de Wagner, desde finales de 2021.

Forbidden Stories y sus socios de los Observadores de France 24, Le Monde e IStories investigaron estas detenciones secretas de civiles por mercenarios rusos en Malí. Esta investigación se llevó a cabo en el marco del proyecto Viktoriia, en memoria de la periodista ucraniana Viktoriia Roshchyna, capturada por Rusia en el verano de 2023 mientras investigaba la detención ilegal de civiles en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Fue declarada muerta en cautiverio el 19 de septiembre de 2024.

Viktoriia Roshchyna, perdida en "la zona gris"

Nuestra investigación revela la duplicación de este sistema de detención y tortura de civiles en Malí por mercenarios rusos. Dos continentes y dos contextos muy diferentes, pero encontramos los mismos patrones: secuestros, detenciones arbitrarias, ningún contacto con el mundo exterior y torturas sistemáticas, a veces hasta la muerte.

Forbidden Stories, cuya misión es continuar el trabajo de los reporteros asesinados, encarcelados o amenazados, se reunió con los pocos supervivientes de este sistema de detención y tortura en Malí, donde entre los periodistas el nombre de Wagner es sinónimo de terror. "En Malí, en el norte y el centro en particular, ningún medio de comunicación se atreve a hablar de Wagner por miedo a las represalias", relataba un reportero maliense en un informe publicado en 2023 por Reporteros sin Fronteras. La ONG clasificó al país en el puesto 119 (de 180) en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. "Ningún periodista sobre el terreno se atreve a investigar la presencia de Wagner", afirmó otro reportero.

Civiles atacados deliberadamente por Wagner y el ejército maliense

Tras dos golpes de Estado encabezados por el coronel Assimi Goïta en 2020 y 2021, la junta gobernante de Mali recurrió a Rusia y contrató los servicios de combatientes de Wagner, a menudo denominados como "músicos" por el propio grupo. Wagner es conocido por su sangriento historial en Ucrania, Siria y la República Centroafricana. Bajo la dirección de Yevgeny Prigozhin, fallecido en agosto de 2023, el grupo apoyó operaciones militares malienses contra yihadistas y separatistas tuareg.

Su despliegue se vio facilitado por la retirada militar de Francia, finalizada en 2022, tras nueve años de operaciones militares contra grupos terroristas en Mali, y el posterior fin de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSMA) unos 18 meses después.

"Probablemente, los malienses querían cambiar su forma de hacer la guerra y librarse del control externo sobre su ejército", explica Yvan Guichaoua, investigador del Centro Internacional de Estudios sobre Conflictos de Bonn. "Traer a los rusos tiene implicaciones directas en cómo se utiliza la fuerza".

Desde su despliegue, Wagner ha sido acusado en repetidas ocasiones de cometer crímenes contra civiles mientras operaba junto a las Fuerzas Armadas Malienses (FAMa) en el centro y norte de Malí. "Desde la llegada de Wagner se ha atacado deliberadamente a la población civil", afirmó Guichaoua. "Las fuerzas de seguridad tienden a considerar colaboradoras a las poblaciones que viven en zonas de influencia yihadista".

Nuestro grupo viajó a Mbera, Mauritania, para encontrar supervivientes de las prisiones secretas de Wagner en Malí. Allí viven unos 270.000 malienses que huyeron de las zonas de combate, 118.000 de ellos en un campo gestionado por Naciones Unidas. En Mbera -muy cerca de la frontera, en el desierto del Sáhara- los antiguos detenidos pueden testificar más fácilmente que en Malí. Al cotejar los relatos de estos prisioneros, Forbidden Stories y sus socios pudieron identificar seis bases militares donde civiles malienses fueron detenidos y torturados por Wagner entre 2022 y 2024 : Bapho, Kidal, Nampala, Niafunké, Sévaré y Sofara.

Wangrin vive en Mbera desde hace 10 meses, pero aún le persigue la música rusa. Tras una breve estancia en Fassala, ciudad mauritana fronteriza con Malí, se trasladó al campo, donde ahora vive en un refugio improvisado y busca -hasta ahora en vano- trabajo en una ONG.

Para relatar su cautiverio lejos de miradas indiscretas, se reunió con Forbidden Stories en Bassikounou, una pequeña ciudad a menos de 20 kilómetros del campo. Recuerda su semana de detención con dolorosos detalles: una taza de arroz blanco con sal como única comida al día, palizas con "cables eléctricos" y el vívido recuerdo de un compañero de celda que ya no podía caminar tras ser maltratado.

El día anterior a su detención en la tienda de su hermano, una patrulla conjunta FAMa-Wagner ya había aterrorizado su pueblo, Nampala. Aquel domingo, 4 de agosto de 2024, los soldados ordenaron a todos los hombres y niños que salieran de sus casas. Los reunieron en un campo de deportes cerca de un pozo bajo un sol abrasador. "Pasamos allí todo el día. Nadie sabía lo que estaba pasando", recuerda Wangrin.

Mientras los aldeanos esperaban, las tropas malienses y de Wagner anotaban nombres, registraban las casas y golpeaban a los residentes. Supuestamente buscaban un walkie-talkie que se creía facilitaba la comunicación con los yihadistas del grupo Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM). Fue la ejecución práctica del reiterado objetivo del ejército: "dar caza" y "neutralizar" a los terroristas mediante sus operaciones.

Al igual que Wangrin, Abdallah también fue detenido durante una redada. El martes 6 de diciembre de 2022, el asistente médico tuareg llegó temprano al mercado semanal de Kita, un pueblo de la comuna de Dioura, en el centro de Malí, no lejos de la frontera con Mauritania. Eran las siete de la mañana.

"Me sorprendió ver helicópteros y oír disparos. Cuando el polvo se asentó, vi que bajaban soldados", relató. Las tropas de las FAMa y los agentes de Wagner comenzaron su operación terrestre, aprovechando para saquear mercancías como bebidas, perfumes y carne. Cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas por los disparos perpetrados por las FAMa y Wagner.

Esa tarde, Abdallah y otras ocho personas fueron detenidas. "Me ataron, me vendaron los ojos y me metieron en un helicóptero. Estábamos tumbados y los mercenarios me presionaron la espalda con los pies. Pensé que me llevaban para ejecutarme", relató.

Una hora después, aterrizaron. Los prisioneros fueron retenidos en un patio e interrogados sobre un presunto yihadista buscado por los soldados malienses. Nadie confesó. Al final del día, los detenidos recibieron un sorbo de agua. Abdallah habló brevemente con otro prisionero, que ya llevaba varios días detenido. "Nos dijo: 'están en Sévaré. Rezen para no correr la misma suerte que nosotros'. Le habían torturado", dijo Abdallah.

"Wagner tiene prisiones en casi todas las zonas donde opera", explicó un analista del Sahel. "Cualquier persona capturada y no ejecutada acaba allí. Pastores, tenderos, camioneros".

Varias prisiones se encuentran dentro de bases militares de las FAMa, que los mercenarios rusos comparten a veces con las tropas malienses. Su ubicación varía en función de las operaciones terrestres. Es probable que el número total de centros de detención activos durante la misión de Wagner en el país sea mucho mayor que las seis prisiones que identificó nuestro consorcio, según nos informaron numerosos expertos.

El análisis de imágenes por satélite, realizado por Forbidden Stories, confirma la presencia de dos helicópteros rusos en la base de Sévaré durante el incidente de Kita. La construcción de un nuevo hangar para helicópteros comenzó a finales de 2022, según estas imágenes.

A veces, las prisiones secretas de Wagner ocupan lugares simbólicos, como antiguas bases de la ONU. En Kidal, un histórico bastión rebelde tuareg en el norte de Malí, la toma de la ciudad por las FAMa y Wagner en noviembre de 2023 fue una gran victoria para la junta de Bamako y sus aliados rusos, suficiente para que Wagner abandonara momentáneamente su postura secreta. Incluso izaron su bandera negra, blasonada con una calavera, sobre el fuerte de Kidal.

La bandera de Wagner izada sobre el fuerte de Kidal el 22 de noviembre de 2023 (Crédito: @orchestra_w, canal de Telegram afiliado al Grupo Wagner).

"Esa bandera era su forma de decir que ellos hacían la mayor parte del trabajo", explica Guichaoua, del Centro Internacional de Estudios sobre Conflictos de Bonn. En su momento álgido, Wagner contaba con más de 2.400 hombres en Malí, muchos de ellos veteranos que venían desde los campos de batalla de Ucrania, Siria y la República Centroafricana, junto con equipos importados y una brutal experiencia perfeccionada en otros lugares.

En Kidal, los observadores de France 24, miembro de nuestro grupo, identificaron un vehículo blindado Chekan -construido a medida para Wagner- aparcado entre contenedores de almacenamiento de la ONU. El 12 de agosto de 2024, Ali* fue detenido en su domicilio por mercenarios de Wagner y un oficial de las FAMa, y luego arrojado a uno de esos contenedores en Kidal.

Junto a él había un hombre de 40 años, sin pantalones, descalzo y demacrado tras cuatro meses de detención. "El otro preso me dijo que sólo se le permitía comer y beber al anochecer", dijo Ali*. Él mismo estuvo detenido 24 horas.

El encarcelamiento en contenedores metálicos forma parte del modus operandi de Wagner en Malí. Pocas horas después de su detención, Omar fue encerrado en uno el 20 de enero de 2024, en la base de Niafunké. El sastre de 25 años, con su figura adolescente y su voz aguda, recuerda el calor que hacía dentro.

"El contenedor estaba bajo la luz directa del sol. Por la noche, estaba completamente oscuro. Sólo había algunos agujeros para la luz. No había nada más que una tabla en el suelo", cuenta. "Durante los 40 días que pasé allí, éramos hasta 10″.

A los presos sólo se les permitía salir para utilizar un aseo vigilado situado a 15 metros. "A veces me obligaban a hacer trabajos forzados: cargar arena en camiones, cavar hoyos. Me preguntaba si saldría vivo alguna vez", recuerda Omar, que cuenta que el primer día le golpearon hasta dejarle inconsciente.

Una atmósfera de terror

Los malos tratos y la tortura aparecen en los testimonios de todos los ex detenidos que conocimos. En Nampala, Abdoulaye* estuvo detenido cuatro días a principios de agosto de 2024. Durante nuestro encuentro en un pueblo a 30 kilómetros de Mbera, el alto tendero fulani mostró a Historias Prohibidas dos cicatrices.

"Me golpearon hasta que me desmayé y perdí mucha sangre", dijo. "También me quemaron el estómago con un mechero". Abdoulaye contó que durante el tiempo que estuvo detenido lo ataron desnudo en una ducha.

"La mayoría de la gente muere detenida", afirmó Attaye Ag Mohamed Aboubacrine, vicesecretario general del grupo de derechos humanos Kal Akal. Por ello, el solo nombre de Wagner inspira temor.

"Estas desapariciones y los abusos cometidos por las FAMa y Wagner -permitidos y dirigidos por Rusia- forman parte de una estrategia deliberada para sembrar el terror y obligar a las poblaciones a exiliarse", añadió Boubacar Ould Hamadi, presidente del Colectivo para la Defensa de los Derechos del Pueblo de Azawad (CD-DPA), organización de derechos humanos que registró 304 secuestros o desapariciones entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

"Estas desapariciones y los abusos cometidos por las FAMa y Wagner.Forman parte de una estrategia deliberada para sembrar el terror y obligar a las poblaciones a exiliarse."

La FAMa parece no querer -o no poder- frenar a sus socios rusos. "Wagner detiene a la gente por su cuenta. Las FAMa no tienen nada que decir", declaró a Le Monde un oficial maliense que pidió permanecer en el anonimato.

Algunos prisioneros son rescatados. "Muchos secuestros son con fines lucrativos. A menudo perpetrados en Azawad y en el centro de Malí, estas prácticas combinan actividades mercenarias, bandidaje organizado y métodos de terror", explica Ag Mohamed Aboubacrine.

Entre los que sobreviven, algunos son entregados más tarde a las autoridades malienses para ser procesados. Abdallah afirma que fue trasladado a la gendarmería 48 horas después de su detención en Kita, para ser procesado por cargos falsos. Fue puesto en libertad al cabo de una semana, después de que su familia pagara supuestamente casi 1,5 millones de francos CFA (casi 2288 euros).

Para las familias de los desaparecidos -668 casos registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2025 por Kal Akal- la incertidumbre es angustiosa. El pastor nómada Moussa* caminaba con sus dos hermanos y sus ovejas cerca de Goundam en febrero de 2025 cuando una patrulla de las FAMa-Wagner los detuvo. Tras una noche en el monte, Moussa*, atado y abandonado, vio cómo se llevaban a sus hermanos menores.

"No sé si están vivos. Me gustaría saberlo. Si ya no están en este mundo y ya no hay esperanza, al menos yo podría encontrar la paz", dijo. Moussa se levantó la camisa para mostrar la marca de una quemadura. Aquella noche, sus captores se habían entretenido quemándole el pecho con un cigarrillo.

*Nombre modificado a petición del entrevistado.

**El Ministerio de Defensa de Malí, el Ministerio de Defensa de Rusia, la embajada rusa en Malí y los mercenarios de Wagner no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Artículo de Guillaume Vénétitay de 'Forbidden Stories'; adaptado de su original en francés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más