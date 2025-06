Brian Wilson, cofundador de la banda The Beach Boys, que redefinió el "sueño californiano", ha fallecido a los 82 años, informó su familia a través de la cuenta de Instagram del músico, este 11 de junio. El creador de algunas de las canciones más memorables del rock, como ‘Good Vibrations’ y ‘God Only Knows’ mantuvo una carrera marcada por décadas de lucha entre su habilidad musical, el abuso de drogas y sus problemas de salud mental.

Parte una figura del pop en el mundo. La familia de Brian Wilson anunció su fallecimiento mediante un comunicado.

"Nos quedamos sin palabras", decía el comunicado. "Compartimos nuestro dolor con el mundo".

El comunicado no reveló la causa de su fallecimiento. Wilson, de 82 años, sufría demencia y no podía cuidar de sí mismo tras el fallecimiento de su esposa, Melinda Wilson, a principios de 2024, lo que llevó a su familia a ponerlo bajo tutela.

A partir de 1961, The Beach Boys lanzaron una serie de éxitos que celebraban los pilares de la cultura juvenil californiana: el surf, los coches y el romance. Pero lo que hacía especiales a las canciones eran las armonías etéreas que Wilson arreglaba y que se convertirían en el sello distintivo de la banda.

Wilson formó el grupo con sus hermanos menores Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine en su ciudad natal, Hawthorne, un suburbio de Los Ángeles. Llegaron a tener 36 éxitos en el Top 40. Y Wilson escribió y compuso la mayoría de las primeras obras.

Canciones como ‘Little Deuce Coupe’, ‘Surfin' U.S.A.’, ‘California Girls’, ‘Fun, Fun, Fun’ y ‘Help Me, Rhonda’ siguen siendo reconocibles al instante y eminentemente bailables.

Pero había muchas malas vibras en la vida de Wilson: un padre abusivo, una abundancia de drogas, una serie de crisis nerviosas, largos periodos de aislamiento y depresión, y voces en su cabeza que, incluso en el escenario, le decían que no servía para nada.

"He vivido una vida muy, muy difícil y atormentadora", declaró Wilson al ‘The Washington Post’ en 2007.

En mayo de 2024, un juez dictaminó que Wilson, de 81 años, debía ser puesto bajo tutela después de que dos antiguos socios presentaran una solicitud al tribunal a petición de su familia, alegando que no podía cuidar de sí mismo tras la muerte de su esposa, Melinda.

Para 1966, las giras ya se habían convertido en un suplicio para Wilson, quien sufrió lo que sería su primera crisis nerviosa. Siguió siendo la mente maestra de los Beach Boys, pero se recluía en el estudio para trabajar, generalmente sin sus compañeros de banda, en ‘Pet Sounds’, una reflexión sinfónica sobre la pérdida de la inocencia.

El emblemático ‘Good Vibrations’ se grabó durante esas sesiones, aunque no llegó a aparecer en el álbum. Si bien ‘Pet Sounds’ incluía éxitos como ‘Wouldn’t It Be Nice’, ‘Sloop John B’ y ‘God Only Knows’, no fue un éxito comercial inmediato en Estados Unidos. También hubo resistencia dentro de la banda, especialmente por parte de la cantante Love, que quería mantener su sonido, que ya había demostrado ser rentable.

Una carrera de éxitos ensombrecida por las adicciones

‘Pet Sounds’, lanzado en 1966, sería reconocido posteriormente como la obra maestra de Wilson. Paul McCartney afirmó que influyó en ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ de los Beatles. "La educación musical de nadie está completa hasta que escucha 'Pet Sounds'", declaró McCartney.

En 2012, la revista Rolling Stone lo situó en segundo lugar, solo por detrás de "Sgt. Pepper", en su lista de los 500 mejores álbumes de rock. "Escuchar 'Pet Sounds' me dio esa sensación que te pone los pelos de punta y dices: '¿Qué es eso? ¡Es fantástico!'", dijo George Martin, el legendario productor de los Beatles, en las notas de una versión reeditada del álbum. "Es como enamorarse".

Publicado como sencillo ese mismo año, ‘Good Vibrations’ recibió elogios similares. Al escuchar la canción, que se convertiría en el mayor éxito de los Beach Boys, Art Garfunkel llamó a su compañero musical Paul Simon para decirle: "Creo que acabo de escuchar el mejor y más creativo disco de todos".

La banda llegó a vender 100 millones de discos.

Sin embargo, la carrera de Wilson se descarriló, ya que su consumo de LSD, cocaína y alcohol se volvió insostenible y su estado mental, que finalmente se diagnosticaría como trastorno esquizoafectivo con alucinaciones auditivas, se volvió cada vez más inestable.

Se convirtió en un recluso, permaneciendo en cama durante días, abandonando la higiene, engordando y a veces saliendo en bata y pantuflas. Mandó instalar un arenero en su comedor y puso allí su piano. También oía voces y temía que la letra de una de sus canciones fuera la responsable de una serie de incendios en Los Ángeles.

