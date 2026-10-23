Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región suroccidental china del Tíbet alrededor de las 22:33 (14:33 GMT) del jueves, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS,

La agencia oficial china de noticias 'Xinhua' reportó: "Según la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nagqu, Tíbet, a las 2:25 a. m. del 23 de octubre, las investigaciones preliminares indican que el terremoto de magnitud 7.0 en el condado de Baqing, ciudad de Nagqu, Tíbet, ha dejado 16 muertos y 32 heridos, entre ellos 11 graves y 21 leves; 339 viviendas se han derrumbado".

"Aún se está evaluando la magnitud del desastre y continúan las labores de rescate y socorro, incluidas las operaciones de búsqueda y rescate y la asistencia a los heridos" agregó el reporte.

Las autoridades locales hallaron al menos a dos personas heridas en una aldea cercana al epicentro y algunas casas en las aldeas más próximas al epicentro presentan grietas, según una emisora ​​estatal. Este terremoto es el más fuerte que ha azotado China desde enero de 2024.

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El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros; la primera réplica se produjo a 201 kilómetros al este-noreste de la misma ciudad y la segunda a 207 kilómetros.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Administración sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos.





El Nivel II representa un tipo de alerta y asistencia inicial de gravedad dentro de una escala de cuatro niveles, siendo la IV la más baja y la I la más alta.

La misma agencia informó que las autoridades locales han confirmado que el terremoto ha provocado víctimas, aunque todavía no han trascendido detalles sobre el número de personas afectadas ni el alcance de los daños.

El último terremoto de esta magnitud, uno de 7,1, se produjo el 23 de enero de 2024 en la región china de Xinjiang (noroeste), donde no se reportaron víctimas ni daños de gran calibre.

Con EFE, Xinhua y Reuters

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