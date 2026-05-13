La guerra vuelve a Ucrania tras una tregua fugaz.

"El alto al fuego humanitario ha terminado y la operación especial (guerra de Ucrania) continúa", informó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en confirmación de lo que ya habían anunciado los drones rusos en territorio ucraniano durante la madrugada.

Las partes en conflicto acordaron un breve alto el fuego, mediado por Estados Unidos, del 9 al 11 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial que se celebra en Moscú con un desfile de gran simbolismo para el Kremlin.

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Aunque ninguna de las partes informó de ataques aéreos a gran escala durante el alto el fuego, ambas afirmaron que los combates continuaban a lo largo de la línea del frente y se acusaron mutuamente de ataques con drones y artillería.

Pero la guerra volvió este martes en toda su dimensión. Moscú lanzó una ofensiva con más de 200 drones, 80 bombas y 30 ataques aéreos, según el reporte matinal del presidente ucraniano, Volodímir Zelenskí, quien habló de heridos y muertos sin especificar el número de víctimas. La AFP aseguró que al menos una persona murió en la ofensiva rusa.

En Kiev volvieron a escucharse las sirenas aéreas y algunas explosiones resonaron en la oscuridad, mientras que las autoridades locales de la región ucraniana de Dnipropetrovsk ordenaron la evacuación parcial de familias con niños de algunas zonas de la ciudad de Nikopol, situada en la línea del frente.

"Rusia decidió romper el silencio parcial que había durado varios días", resumió Zelenski en redes sociales.

El Ministerio de Defensa ruso reivindicó centenares de bajas ucranianas desde la medianoche en distintos puntos del este de ese país. Entre los objetivos de los ataques, Moscú señala "aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, así como emplazamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros en 56 ubicaciones", pero Zelenski denunció que instalaciones energéticas, edificios de apartamentos, una locomotora y hasta una guardería sufrieron daños por los drones rusos.

Asimismo, el gobierno ruso informó de la reactivación de la guerra desde el otro lado del frente como demuestran los 27 drones ucranianos interceptados por las defensas aéreas del Kremlin en la madrugada. "Hemos declarado que responderemos de la misma manera a todas las medidas rusas", señaló Zelenski a primera hora del martes.

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Putin vaticina un "pronto" final de la guerra

El Kremlin reiteró este martes 12 de mayo la afirmación del presidente ruso, Vladimir Putin, de que la guerra en Ucrania estaba prácticamente terminada. "Creo que el asunto está llegando a su fin", manifestó el mandatario ruso a la prensa el pasado sábado 9 de mayo, lo que causó gran expectación en medio de unas negociaciones para terminar el conflicto que parecen estancadas.

"Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra. Y, lamentablemente, nos estamos preparando para nuevos ataques"

Preguntado por las afirmaciones del presidente ruso, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov insistió en las últimas horas en que la culminación de la invasión "está cada vez más cerca", aunque matizó posteriormente que "aún queda mucho trabajo por hacer".

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Victoria, en la Plaza Roja, en el centro de Moscú (Rusia), el 9 de mayo de 2026.

Sin embargo, Kiev no cree en las palabras de Putin. "Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra. Y, lamentablemente, nos estamos preparando para nuevos ataques", señaló el lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la antesala del fin de la tregua por el Día de la Victoria.

Horas más tarde, después de la lluvia de drones lanzada por el Kremlin, Zelenski escribió que "es Rusia la que debe dar el paso hacia un alto el fuego real y duradero".

Pero el Kremlin asegura que es el país invadido el que tiene que ceder, especialmente sobre el control de los territorios del este anexionados por Moscú en el transcurso de la guerra, uno de los principales escollos de las negociaciones. Con ambos bandos tirando balones al campo rival, el conflicto en Europa del Este no parece aproximarse al pitazo final.

La UE sanciona a Rusia por "deportación ilegal" de niños ucranianos

Por el traslado ilegal de 20.500 niños desde Ucrania y su posterior "adoctrinamiento" en Rusia, 16 personas y 7 empresas fueron sancionadas el lunes 11 de mayo por la Unión Europea.

La UE detalló que, tras ser llevados forzosamente a Rusia, los niños fueron sometidos a una "asimilación por la fuerza" que incluye "adoctrinamiento y una educación militarizada".

"Estas acciones constituyen graves infracciones del derecho internacional y una violación de los derechos fundamentales de la infancia. Además, tienen por objetivo borrar la identidad ucraniana y menoscabar la preservación de sus generaciones futuras", aseguró el Consejo en un comunicado.

Archivo: los niños se paran encima de un tanque ruso quemado en la Plaza de San Miguel en Kiev, Ucrania, el domingo 11 de junio de 2023.

Por esta razón fueron sancionados los centros infantiles panrusos Orlyonok, Scarlet Sails y Smena, vinculados al Ministerio de Educación ruso, señalados por Bruselas de organizar programas con "actos patrióticos, educación ideológica y actividades de orientación militar" para los menores. Otras instalaciones sancionadas por adoctrinamiento fueron el centro DOSAAF, en Sebastopol, la Escuela Naval Nakhimov y el club militar "Patriot", en Crimea.

La UE sancionó a más empresas por hospedar a los menores durante su traslado desde los territorios ocupados de Ucrania. Las personas naturales sancionadas son funcionarios y políticos de los territorios ocupados, así como a varios directores de campamentos de jóvenes y de clubes y organizaciones de carácter militar y patriótico.

El Consejo de Europa explicó que los nombres que figuran en la lista de sanciones "están sujetos a una inmovilización de bienes, y se prohíbe a la ciudadanía y las empresas de la UE poner fondos, activos financieros o recursos económicos a su disposición". Además, "las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viaje que les impide entrar en el territorio de la UE o transitar por él".

La UE ha aprobado 20 paquetes de sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra y ya prepara el siguiente, deslizó el lunes la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. Los castigos han golpeado la economía nacional al punto que el Ministerio de Economía ruso ha reducido el crecimiento del producto interno bruto (PIB) al 0,4% en 2026 (frente al 1,3% anterior) y al 1,4% en 2027 (frente al 2,8%), aseguró este martes el viceprimer ministro, Alexander Novak, quien describió una "presión sin precedentes derivada de las sanciones".

El Consejo Europeo reiteró su llamamiento urgente a Rusia y Bielorrusia para que garanticen de inmediato el retorno seguro e incondicional a Ucrania de todos los niños y demás civiles ucranianos deportados o trasladados ilegalmente, en una resolución del 13 de marzo de 2026 que respaldaron 25 jefes de Estado o de Gobierno.

Con AFP, EFE y Reuters

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