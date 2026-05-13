El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que dialogará con Cuba, tras asegurar que la isla caribeña "está pidiendo ayuda", envuelta en una crisis energética y económica tras la presión de Washington para derrocar el castrismo.

"Ningún republicano ha hablado jamás conmigo sobre Cuba, que es un país fallido y que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! ¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Bajo el mandato de Trump, la Casa Blanca ha estrechado el cerco a Cuba, con medidas como el bloqueo petrolero a inicios de 2026 que agravó la crisis energética en la isla y comprometió la prestación de servicios esenciales. La escalada retórica en Washington se ha podido medir en constantes y largos apagones en la nación caribeña.

La situación sufrió un punto de quiebre cuando Trump suspendió los envíos de crudo venezolano a Cuba, tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro en enero de 2026, privando a la isla de su principal proveedor. Además, países como México —el segundo mayor suministrador— también frenaron la entrega de crudo a la isla después de que Trump firmara una orden ejecutiva para ordenar represalias contra cualquier país que abasteciera del recurso a La Habana.

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Posteriormente, el actual inquilino de la Casa Blanca dio un respiro a la isla. El Departamento de Estado afirmó a finales de febrero que otorgaría licencias a empresas que quisieran revender el petróleo venezolano a Cuba, pero con ciertas restricciones y solo para transacciones privadas. El petróleo volvió a fluir por goteo a Cuba, aunque muy por debajo de las necesidades del país.

En paralelo, el Gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones financieras, amplió otras, restringió los viajes y las remesas estadounidenses a la isla e intentó disuadir a los aliados regionales de contratar médicos cubanos.

Washington y La Habana mantienen negociaciones bajo la presión de Trump, quien desea un cambio de régimen en la isla y no descarta la fuerza para tomar el control de la nación caribeña. Después de comenzar la guerra contra Irán, el republicano señaló que Cuba sería "la siguiente".

La única reunión física entre ambas partes ocurrió discretamente en abril, sin resultados anunciados. Por ahora, las conversaciones parecen estancadas en medio del aumento de la retórica antagónica entre los dos países.

Medios estadounidenses han filtrado una supuesta lista de demandas de Washington, que incluye cuestiones económicas y los presos políticos como prioridades, que La Habana niega.

Guatemala admite presiones de EE. UU. sobre médicos cubanos

Un mes después de que Guatemala decretara unilateralmente el fin del convenio con la misión de médicos cubanos en el país, el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, admitió este martes que su Gobierno ha recibido presiones de EE. UU. para expulsar a los sanitarios caribeños.

A la pregunta de si Guatemala había recibido la petición desde Washington para el fin del programa antes de lo previsto, Martínez respondió a la agencia de noticias EFE que "presiones siempre ha habido alrededor de las brigadas médicas cubanas", sin afirmar de forma explícita si la salida fue una petición de la Casa Blanca.

Más adelante en la entrevista, el ministro insistió en que las presiones de EE. UU. han "estado en la agenda ya sabemos de quién o de quiénes".

La brigada llegó a Guatemala en 1998 para colaborar en la respuesta al huracán Mitch, que arrasó el territorio y provocó cerca de 300 muertos. Casi tres décadas después, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo, colaborador de la Administración Trump, decidió prescindir de sus servicios.

"Es un convenio que tiene 27 años y que incluso se pactó bajo una fórmula que era la de hace 27 años. No hay una contratación de gobierno, hay una contratación individual de los médicos cubanos, el Ministerio de Salud le paga a cada uno de ellos", explicó Martínez en un evento en Madrid, en el que detalló que el convenio tenía vigencia hasta agosto del 2027.

Unos 412 trabajadores sanitarios, incluidos 333 médicos, trabajaban en todo el sistema de atención a la salud de Guatemala antes de la derogación del convenio, según el Ministerio de Salud guatemalteco.

Entre los médicos cubanos que integran las misiones médicas en el extranjero abundan testimonios de quienes fueron despojados de sus documentos por el Gobierno castrista, que además se queda con hasta un 75% del salario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en febrero de 2026 el esquema de las misiones médicas cubanas como "esclavitud moderna", en un informe en el que denuncia amenazas y malas condiciones laborales.

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En enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala aseguró que "la explotación de trabajadores médicos por parte de Cuba no es solo un asunto de derechos humanos, también puede poner en peligro a los pacientes", ya que, afirmó, "muchos colaboradores médicos cubanos trabajan sin la capacitación adecuada o suficiente para dar tratamiento a los pacientes".

El ministro de Exteriores guatemalteco no ha sido el único en admitir presiones desde Washington. El primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, también describió el pasado febrero que su Administración había recibido la orden de no enviar médicos a Cuba para capacitarse.

La persecución de la Casa Blanca a las misiones médicas cubanas comenzó un mes después del regreso de Trump al poder, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la restricción de visas para los trabajadores y exempleados cubanos implicados en las misiones médicas en otros países, así como para los funcionarios de gobiernos extranjeros y familiares directos vinculados al programa.

Las visas de algunos brasileños y granadinos fueron restringidas posteriormente por sus presuntos vínculos con las misiones.

La política de la Casa Blanca provocó que Paraguay, Bahamas y Guyana finalizaran los convenios sanitarios con el Gobierno cubano.

Con EFE y medios locales

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