Miles de personas salen a las calles este martes 12 de mayo en distintas ciudades de Argentina para sumarse a una nueva marcha universitaria.

La movilización, que se replica en todo el país, exige mayor financiamiento para la educación pública en rechazo a los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Estudiantes, docentes y directivos de las universidades públicas de Argentina, acompañados por sindicatos y partidos políticos de la oposición, se concentraron desde temprano en distintos puntos del país, con la Ciudad de Buenos Aires como foco principal.

Las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante de Argentina, comenzaron la jornada con clases públicas en la calle y otros actos de protesta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Luego, desde diversos puntos de encuentro, marchan hacia la emblemática Plaza de Mayo, ubicada frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.

La plaza es escenario del acto central, convocado bajo la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional" para exigir el cumplimiento de una ley de financiación universitaria, aprobada en el Congreso el año pasado, y que el Gobierno se niega a cumplir.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario, así como la falta de acatamiento a fallos judiciales que, en dos instancias, ordenaron la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a la recomposición de salarios y becas.

También protestan contra el recorte presupuestario en la educación superior y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los docentes.

Las organizaciones que convocaron aseguran que la situación presupuestaria de las universidades públicas se deterioró aún más en los últimos meses y que, de momento, no hubo señales de corrección por parte del Ejecutivo.

"Yo quiero que mi hija tenga una universidad donde se pueda formar"

"Venir acá significa defender mis 30 años adquiridos adentro de las aulas. Yo me formé en la educación pública y defiendo la educación pública", explicó a la agencia EFE Laura Carboni, docente de Filosofía y secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Asimismo, destacó que el reclamo apunta tanto al presente como al futuro de la educación pública superior en el país: "Yo quiero que mi hija tenga una universidad donde se pueda formar, donde se sienta a gusto de desarrollarse profesional, personalmente, y desde el punto de vista colectivo".

Además de personal y alumnos de las universidades, también se manifiestan sindicatos y partidos políticos opositores.

El peronismo se hará presente en la marcha, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales referentes opositores al Gobierno de Milei, entre los políticos más destacados.

Una manifestante reacciona mientras trabajadores y estudiantes universitarios argentinos participan en una marcha contra el desfinanciamiento de las universidades públicas, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de mayo de 2026. Reuters/Cristina Sille.

Otros partidos como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el centroderechista Unión Cívica Radical (UCR), de gran influencia en la vida política de las universidades argentinas, también dan el presente.

La Confederación General del Trabajo, principal central obrera de Argentina, y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) también acompañan el reclamo universitario en las calles.

"Marcha política opositora"

Al igual que las marchas anteriores en 2024 y 2025, el Gobierno de Milei, calificó la protesta de este martes como una "marcha política opositora" y rechazó que exista un desfinanciamiento de las universidades.

La Administración libertaria sostiene que el no cumplimiento de la ley aprobada en 2025 responde a que la prioridad del Gobierno es "sostener el equilibrio fiscal".

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428% del PIB –su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526% en 2025 y el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Según este informe, los fondos de la Secretaría de Educación de Argentina destinados al desarrollo de la educación superior cayeron en 2024 un 21,8% en términos reales y un 3,5% en 2025, con un descenso proyectado para 2026 del 16,9%.

El acceso a la educación universitaria pública en Argentina es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.

Con EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más